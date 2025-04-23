快訊

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了 接下來會降低

法院認證當爸 呂秋遠自嘲「老來得子」卻遭追殺：我沒有做錯事

百貨業母親節檔優惠力道 等同周年慶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

百貨業母親節檔大戰開打，業者認為，今年可能是多年來最有挑戰性的一年，無不火力全開搶市，祭出幾近周年慶等級的優惠力道，希望在第2季率先突圍、穩住全年業績基本盤。

其中，遠百（2903）設定今年母親節檔期業績成長逾5%的目標，主力聚焦服飾、餐飲與化妝品；新光三越也看準母親節檔期是上半年最重要的戰役，全台業績力拚成長7%；SOGO母親節檔期目標業績40億元，今年有信心超越目標。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，母親節是上半年最強檔，一定會讓消費者有買到賺到的感覺。雖然市場十分關注今年關稅、股災是否衝擊百貨母親節檔期，但有信心今年業績將開出紅盤。

其中，SOGO復興店攜手敦化店今年母親節業績要做到17.5億元，光以國際精品業績目標就要達10億元。雖然出國潮使國內國際精品銷售趨緩，但今年擴大回饋力道，最高回饋達15%，珠寶最高回饋達9.6%，可望刺激精品、珠寶買氣。

新光三越為力抗大環境的挑戰，今年母親節檔期回饋力道與周年慶相當。新光三越表示，今年受到美國總統川普發動關稅戰、股市震盪等多重因素影響，消費動能出現遲滯，尤其家電與床寢等居家類商品銷售出現下滑，為激勵買氣、扭轉頹勢，今年母親節檔期推出歷來回饋力度最強的促銷活動。

遠百也表示，今年母親節檔期的促銷力度將接近周年慶規模，以吸引消費者回流，帶動整體買氣。

周年慶 新光三越 母親節

延伸閱讀

搶攻母親節聚餐商機 高雄飯店、百貨推優惠

影／彰化花壇虎山巖金針花首花開出3姐妹 預期5月大開

虎山巖金針花首開3朵 估母親節迎30萬花海

力抗關稅股災紛擾 新光三越母親節檔期業績拚增7%

相關新聞

中鼎踩雷止血 兩招自救…保留資金因應變局

中鼎集團昨（22）日董事會決議啟動私募、現金股利調整兩大案，中鼎集團表示，現金股利調降確實為了讓手中有更多資金、因應未來...

SOGO黃金熱 單筆預購500萬 新光三越、遠百瞄準保養品、運動用品等

百貨業母親節檔期進入白熱化，各家業者無不傾全力拚場，從高端黃金到熱門美妝、家電與餐飲通路，皆成為百貨搶市的重點戰場。由於...

HAPPY GO打造永續新潮流

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，首度於HAPPY GO App推出「永...

百貨業母親節檔優惠力道 等同周年慶

百貨業母親節檔大戰開打，業者認為，今年可能是多年來最有挑戰性的一年，無不火力全開搶市，祭出幾近周年慶等級的優惠力道，希望...

亞洲貨運掀搶艙大戰

美國總統川普關稅戰推出後迄今，指標貨攬業者指出，全球海空運第一階段的移轉啟動，大陸跟亞洲之間的各大區間航線非常熱絡、艙位...

行銷線上／優化個人品牌 四步驟

對於經營個人品牌一段時間的職場專業人士、企業管理者或自由工作者來說，如何進一步提升品牌影響力與受眾參與度，是持續成長的關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。