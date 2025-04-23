百貨業母親節檔優惠力道 等同周年慶

百貨業母親節檔大戰開打，業者認為，今年可能是多年來最有挑戰性的一年，無不火力全開搶市，祭出幾近周年慶等級的優惠力道，希望在第2季率先突圍、穩住全年業績基本盤。

其中，遠百（2903）設定今年母親節檔期業績成長逾5%的目標，主力聚焦服飾、餐飲與化妝品；新光三越也看準母親節檔期是上半年最重要的戰役，全台業績力拚成長7%；SOGO母親節檔期目標業績40億元，今年有信心超越目標。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，母親節是上半年最強檔，一定會讓消費者有買到賺到的感覺。雖然市場十分關注今年關稅、股災是否衝擊百貨母親節檔期，但有信心今年業績將開出紅盤。

其中，SOGO復興店攜手敦化店今年母親節業績要做到17.5億元，光以國際精品業績目標就要達10億元。雖然出國潮使國內國際精品銷售趨緩，但今年擴大回饋力道，最高回饋達15%，珠寶最高回饋達9.6%，可望刺激精品、珠寶買氣。

新光三越為力抗大環境的挑戰，今年母親節檔期回饋力道與周年慶相當。新光三越表示，今年受到美國總統川普發動關稅戰、股市震盪等多重因素影響，消費動能出現遲滯，尤其家電與床寢等居家類商品銷售出現下滑，為激勵買氣、扭轉頹勢，今年母親節檔期推出歷來回饋力度最強的促銷活動。

遠百也表示，今年母親節檔期的促銷力度將接近周年慶規模，以吸引消費者回流，帶動整體買氣。