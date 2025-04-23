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SOGO黃金熱 單筆預購500萬 新光三越、遠百瞄準保養品、運動用品等

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
百貨業母親節檔期白熱化，各家業者全力拚場，遠東SOGO出現單筆500萬元的黃金大單。聯合報系資料照
百貨業母親節檔期白熱化，各家業者全力拚場，遠東SOGO出現單筆500萬元的黃金大單。聯合報系資料照

百貨業母親節檔期進入白熱化，各家業者無不傾全力拚場，從高端黃金到熱門美妝、家電與餐飲通路，皆成為百貨搶市的重點戰場。由於金價持續創高，遠東SOGO忠孝館出現單筆高達500萬元的預購大單交易，炒熱人氣。

遠東SOGO昨（22）日舉行記者會，宣告母親節檔期活動將於4月26日開跑。市場關注關稅議題對百貨業的影響，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，百貨業確實面臨合作品牌成本壓力，未來恐將逐步反映商品售價，且消費信心與實際可支配所得也會受到影響。

不過，今年母親節檔期的商品都是在年初已進貨，因此價格不受影響。同時SOGO今年母親節搭配聯名卡最高回饋達22%，APP會員今年回饋也倍增，復興館精品最高回饋超過8%，預期今年母親節檔期業績將較去年成長。黃晴雯並預告SOGO大巨蛋「Garden City」A區「光之花園」將在5月下旬登場。

遠東SOGO看準黃金上漲趨勢，於母親節檔期積極搶攻黃金買氣，新光三越和遠百（2903）則分別聚焦於保養品、運動潮流與化妝品、女裝等高需求品類。

在國際局勢動盪與美元波動加劇的背景下，市場資金逐漸尋求穩健的避風港，加上美國總統川普近期發文指稱「擁金者為王」，讓黃金再度成為投資焦點，甚至推升金價連日改寫新高紀錄，衝破每盎司3,400美元大關。

遠東SOGO忠孝館透露，近期黃金詢問度增加二成，並已出現單筆高達500萬元的預購大單交易，顯示消費者對於黃金的投資價值與節慶送禮需求同步增強。母親節期間，黃金商品最高回饋達18%，包括飾品與擺件等皆在優惠範圍內。

遠東SOGO進一步指出，除了金飾之外，家電品項也同步祭出最高40%的回饋，搭配各大品牌換季新品，有望帶動節能家電、美型小家電的換購熱潮；化妝品部門回饋幅度接近20%，預期將引爆補貨潮，帶動整體業績上揚。

新光三越則指出，雖然年初受到美國總統川普推動的關稅政策與股市震盪干擾，導致先前消費表現略顯疲弱，但進入母親節檔期後，隨著市場情緒回穩，消費信心也逐步回溫。看好凍齡保養品與運動潮流商品的表現。另外，信義店的餐飲預約熱絡，檔期初期訂位率已達七成，顯示消費者對節慶聚餐與回饋活動的參與度提升。

遠百認為，今年母親節檔期化妝品與女裝市場仍有成長潛力，並看好餐飲業績在檔期期間有望年增5%以上。為刺激買氣，遠百並推出多元促銷組合，力拚提升整體來客數與單筆消費金額。

SOGO 母親節 消費

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