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開發總金額逾50億 基隆新市政大樓公辦都更案最快第2季招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

基隆市政府22日舉辦「基隆市新市政大樓」公辦都市更新案招商說明會暨廉政平臺宣示活動，不僅市長謝國樑親自到場，更有逾30家廠商參與，市府並邀請基隆地方檢察署、法務部調查局基隆市調查站、基隆市審計室、台灣透明組織協會等單位共同與會，透過廉政平臺建立宣示，確保招商過程公開透明。

謝國樑表示，繼去年10月市府協助安樂國宅六號基地成功都更招商，「新市政大樓公辦都更案」為基隆市首件公辦都更案，也是重要的市政建設，透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回辦公大樓，能更有效運用市府財政，也將為基隆市帶來就業機會與區域再生效益。

招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信指出，「新市政大樓公辦都更案」為中正路舊公車修理廠舊址，地處基隆港東岸廊帶樞紐位置，緊鄰東岸郵輪旅客中心與國門環港商圈，交通便捷且生活機能完善，具發展商務辦公、多元商業及優質住宅等開發潛力。

「新市政大樓公辦都更案」基地面積約4,387平方公尺、約1,327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100％為基隆市政府所有，產權單純且基地方整，為基隆市少有的大規模開發土地，預估開發總金額將逾50億元，全案預計於今年第2季至第3季正式公告招商。

「新市政大樓公辦都更案」將朝地標性建築設計，並於低樓層融合服務性設施，使市府辦公樓不只是員工辦公與民眾洽公的場所，而是多功能的使用能增進公共使用效益。

公辦都更 政大

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