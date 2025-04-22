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為美國投資工程案踩雷止血？中鼎祭私募、現金股利變更兩大招

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中鼎（9933）集團22日董事會決議啟動私募、股利調整兩大案，頗有為近期赴美投資踩雷止血的意味。

向來穩健經營、國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，今董事會決議原定配發2元現金股利，變更為1元現金、1元股票，依舊配發2元股利。另外，董事會同步通過辦理私募案，以不超過9萬張、9,000萬股為限，引進策略性投資人。

因在美國近200億元應收帳款回收時間不確定，中鼎集團股價17日至22日、共四個交易日連吃四根跌停板，22日股價跌停鎖死至25.65元、終場仍有逾4.4萬張賣單高掛。

而中鼎22日董事會決議原定配發2元現金股利，變更為1元現金、1元股票，依舊配發2元股利，依22日收盤價25.65元計算，現金殖利率約達3.9%；另外中鼎董事會同步通過辦理私募案，以不超過9萬張、9,000萬股為限，引進策略性投資人。

因在美國近200億元應收帳款回收時間不確定，讓不少投資人出現恐慌性賣壓，中鼎指出，為了讓股東安心，董事會決議保留更多資金在手、因應未來營運變化，因此將2元現金股利配發、調降至1元，另搭配1元股票股利，總計仍配發2元股利。

中鼎表示，此次洽特定人之私募案資金可充實營運資金、強化財務結構、轉投資需求。藉由應募人資金挹注，可因應公司長期營運發展資金的需求、強化財務結構，提升公司競爭力與未來獲利及營運績效，不僅對股東權益有正面助益，更能確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。

中鼎集團強調，私募案尚需股東會通過，而目前策略投資人未定，會在確定後對外公告。

中鼎 股利

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