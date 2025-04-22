黃金、精品加入折扣戰 遠東SOGO母親節檔期拚40億元

遠東SOGO 22日舉辦母親節檔期記者會，董事長黃晴雯表示，今年母親節檔期將於4月26日開跑，業績目標設定為40億元。黃晴雯指出，自川普實施對等關稅政策以來已將近一個月，大家的動盪與不安已經逐漸緩和了，有信心今年母親節業績可以達標、甚至超標。

針對即將到來的母親節檔期，SOGO新任總經理吳素吟表示，這是上半年折扣火力最強的節慶，今年特別加碼高額回饋與豐富優惠，她坦言，雖然整體經濟受關稅政策波動影響，導致市場信心不穩，但因提前備貨到位，因此今年商品價格不會變動，消費者權益不受影響。展望後續，SOGO仍以樂觀態度應對變局，期待能穩健成長、再創業績高峰。

其中，黃晴雯表示，SOGO復興店與敦化店加總起來期望業績能達17.5億元，其中國際精品業績目標達10億元。SOGO表示，愛馬仕、LV等頂級精品首度祭出高達8.3%的回饋，珠寶最高回饋達9.6%。

隨著近期黃金價格持續上漲，SOGO看好其能保值、避險的價值，在母親節檔期針對黃金也祭出業界最高回饋，最高回饋可達18%，家電業種甚至祭出首日買家電滿額送黃金的活動，業者表示，其中賣最好的是小額黃金、金條等。

面對台灣多家百貨競爭，黃晴雯表示，樂見零售市場呈現出多樣化業態，能夠服務不同區域、不同需求的消費者，現在的百貨公司已不只是「一站式購足」，更要進一步做到「一站式滿足」，除了購物以外，再融合餐飲、社交等多元功能。

她認為，SOGO憑藉強大的商品力與多個獨家品牌，即便市場競爭日益激烈，仍具備相當優勢，因此她對SOGO的營運充滿信心，也期許台灣未來能像新加坡成為「零售國家」。她同時透露，SOGO大巨蛋店Garden City A區預計於5月下旬正式開幕。

遠東SOGO台北店將於4月26日-5月11日祭出「寵愛媽咪 珍愛鉅獻」母親節檔期，不畏近期低迷的股市震盪，不僅端出回饋力道最狂的促銷，還有優惠最殺的商品及超實用來店禮，再搭配樓面回饋全館最高超過20%。