智慧經營／富盛證券投顧副董事長馬瑜明 為客戶創造長期價值

馬瑜明在今年3月3日出任富盛證券投顧副董事長，面對國內ETF（Exchange Traded Fund）投資熱潮及全球股債市波動的挑戰，依舊有信心協助富盛證券投顧代理的境外基金深化其經營觸角，逐步增長管理規模，為客戶創造長期價值。

聚焦退休規畫

馬瑜明擔任過中華民國退休金協會理事，注意到台灣投資人對退休金規畫需求。他說，台灣存款金額達50兆新台幣，但共同基金所占比例仍低；相較國外退休金制度的美國401K或香港強制性公積金（強積金或MPF），仍須積極教育台灣投資人透過定期定額及早規劃與及早投資，尤其台灣以亞洲資產管理中心為目標，更需要主管機關加速開放多元商品，讓台灣人的退休金有更好制度可進行規劃。

曾在多家知名大型資產管理公司的馬瑜明，以其國際視野領導團隊，面對全球股債市波動劇烈的環境，因應方式是在盤勢拉回修正或恢復上升趨勢時，準備好專業的觀點供客戶參考，提供適當基金產品供客戶選擇。要做到這點不但要對基金產品有深入的了解，更要進一步掌握客戶需求，馬瑜明與富盛投顧一直跟境外基金公司及合作的銷售通路保持良好關係，可幫客戶挑選適合產品。

市場具金控或投信背景的資產管理業者，常會受限於本身產品屬性，無法因應市場快速的變動規劃適合的基金產品，而富盛投顧不僅旗下基金產品多元，同時，引進的境外基金多數具有一定規模金額的國際性大品牌，除了已被當地主管機關審核通過之外，富盛再挑選出適合台灣市場的基金產品，接著還要通過金管會的嚴格審核，才能在台灣銷售。

這些境外基金往往歷史悠久，有長期的操作績效可驗證，再被層層審核把關，因此台灣投資人可買到的產品具一定程度的安全性，投資人可在眾多具參考績效的各類基金中，找出最適合自己的產品投資。

富盛投顧目前已跟50餘個銷售通路合作，過去近20年所累積出來的經驗，與通路的合作關係穩固且順暢。為提供客戶最即時的專業市場觀點，富盛會不定期邀請國外經理人來台，直接面對台灣投資人說明基金操作現況與分享最新投資看法；國內基金數位平台陸續興起，富盛投顧持續了解其屬性及客戶需求，提供適合產品上架，定期提供商品資訊。

提供專業觀點

馬瑜明表示，投資熱潮在國內興起，未來隨著市場震盪能否維持高成長性有待驗證，而境外基金經歷過長久以來的景氣循環及市場波動，在台灣仍然穩定成長；根據投信投顧公會統計至今年2月底，國內已核准的境外基金有973檔，國內投資人持有金額計4.6兆元，顯示境外基金需求仍相當龐大。

事實上，經營境外基金客戶與面對ETF投資者也不一樣，目前國內ETF因交易成本低而成為短線交易標的，並未做到資產管理層級。

富盛投顧並非單純代理境外基金銷售，而是提供優良且適合的基金產品讓客戶可以建構投資組合。以目前代理的M&G系列基金為例，就是英國與歐洲基金領導品牌之一，在固定收益、股票投資與多重資產投資領域享有盛譽。先機系列基金也是英國的資產管理公司，該公司以靈活積極的基金管理方針，協助客戶實現長期投資目標。此外，安盛系列基金把環境、社會及公司治理（ESG）納入為投資決策的考慮因素，並為客戶提供全面的責任投資選擇。

馬瑜明指出，富盛投顧代理的基金每個系列都配置產品經理，不間斷地跟國外基金經理人保持聯繫，討論該基金商品現況，了解市場震盪原因及經理人操作想法，再傳達給客戶，幫助客戶做投資研判。

面對市場波動度加大，市場趨勢更加難以預測，AI機器人理財興起等考驗，馬瑜明認為必須深化客戶需求連結，提供好的基金產品與策略，並導引正確投資理財觀念。