量子覺知手札／未與時俱進 恐被AI取代

在AI及機器人逐漸流行的量子覺知時代中，由於一切情境都因新的科技及觀念加入而變得可能發生但不能確定，因此，未來人們的工作及生活型態會有多大的改變，多少的職位及日常行為會被衝擊或改變，其實並沒有人可以準確地預測。

不過，我們可以確定的是，有些原本在過去古典傳統時代被視為理所當然的想法與做法，在新的時代中就會百分之百地不合時宜。譬如，個人的學歷背景與工作資歷在未來就不再是證明自己個人價值的方式。

畢竟，AI的快速發展讓絕大多數的專業知識不再是奇貨可居，也不是唯一賣點，任何人都可以透過AI及相關虛擬實境的協助下無師自通，隨時可以因應當下的需求而自我學習成長，這也意味著學校或工作場合不再是累積自身能力的有效選項。

此時，我們出身哪個科系、在哪裡求學、學歷的高低、工作的年資及內容等，其實對隨時都有無限新發展的不確定環境來說，將變得一點意義也沒有。

在AI時代，因為日新月異的知識不停地被累積，一個有著30年工作經驗的人如果只是重複了其第一年的工作內容30遍，不求與時俱進，那麼從工作中累積的知識就不值一文，而這種重覆性高的工作在成本的考量下，在未來就一定會先消失不見。

面對未來這些可能的淘汰與困境，倘若我們只會將自己該負的責任推給外在的環境及除自己以外的人事物，卻無法覺知自己才是所有結果的創造者，那麼被AI及其他先進工具徹底地取代，也只是遲早的事情了。