職場教練課／從百隻猿猴效應看組織變革

1950年代，日本京都大學科學家觀察九州宮崎縣幸島上的日本猿猴生態，島上猴子會吃地瓜，有一年一隻猿猴意外地學會把地瓜拿到河裡清洗，這樣比較好吃。

其他的猿猴知道後也紛紛跟著學習，把地瓜拿到河裡清洗，漸漸的當第一百隻猿猴學會了這個技巧時，整個島上的猴群都突然都學會了洗地瓜。更神奇的是，甚至連其他附近島嶼的猿猴也同時學會了這個技巧。

這個生態觀察被用來說明組織變遷的過程，從第一隻猿猴的改變，漸漸的到第二隻第三隻，由少而多，到第一百隻猿猴改變，到達臨界點時，就會超越時空的限制，瞬間造成組織整體大大改變。

這個現象被命名為「百隻猿猴效應」。它反映了社會中各種團體的集體意識，從量變到質變的過程。

舉個例子：大家應該還記得2020年COVID-19初期，僅防疫意識高的民眾會自主戴口罩。當確診案例破百後，加上政府強力宣導加上工廠趕工生產口罩，民眾戴口罩率從20%瞬間飆升至95%（約兩周內）。

此時，不戴口罩外出的民眾會有「社會凝視壓力」壓力。

2017年美國女星發起的反性騷擾運動，初期僅有個別受害者發聲，但當有更多的女性勇敢站出來為自己發聲，累積到一定數量的公開案例後（臨界量），全球多國女性幾乎「同步」響應MeToo運動，甚至推動法律改革，變成世界性的社會運動，捲起千堆雪。

這些案例都顯示，社會對議題的作為達到「臨界點」後，這種改變會呈現指數級擴散。

雖然「百隻猿猴效應」並非嚴謹的科學理論，但它隱喻的「臨界量觸發系統性改變」能貼切地描述人類社會中許多變革的動態。這種現象更接近社會科學中的 「引爆點（Tipping Point）」理論，而現實中的案例往往比猿猴故事更複雜。

組織變革或產品創新，也會有百隻猿猴效應，根據：《創新的擴散》一書所提的統計經驗，很多創新產品或是政策改革，會有五個階段五種類型的人。

一、創新先驅者（冒險精神），這種高瞻遠屬者人數不多，只占2.5%左右，透過政策宣導溝通，慢慢的會吸引認同者。

二、早期接受者（意見領袖），約15%左右， 這兩者總數超過了20%的臨界點後，就會有很大的進展、人數會暴增。

三、早期接受大眾（深思熟慮），早期接受大眾又會帶動第四種人。

四、後期接受大眾（謹慎多疑）。

五、落後者（傳統保守），這些人有很深的慣性。

我協助過一些企業做「組織變革共識營」，過程也有類的情況，一開始只是少數幾位高階主管有變革決心（第一隻猴子），再透過核心幹部的共識營，凝聚變革的共識與決心，再往下推展，最後獲得很好的成果。

前兩階段非常重要，會遇到許多阻力與困難，主管必須堅持下去，調整策略與作法因勢利導，才能有美好成果。