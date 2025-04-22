森崴集團響應世界地球日 攜手「創森大聯盟」種樹、永續減碳

森崴能源及子公司展開全面植樹造林的永續減碳行動，地球日前夕完成了台東池上新植造林（南橫公路以南林地）年度的種樹行動，更接力參與新北市政府的「百萬人種百萬樹」計畫，及5% Design Action發起的「地球解方 Earth Solutions」行動，由元杉森林與「企業創森大聯盟」提出大面積植樹造林的「自然解方」。

新北市政府今（22）日串聯多個縣市政府及新北地區民眾、社會各界，舉辦「為地球種下一棵樹！百萬人種百萬樹」計畫，森崴能源及子公司元杉森林積極參與此次活動，期盼透過公私協力共同推廣環境永續保育理念，將「植樹」推廣成為全民運動，為台灣社會種下永續的種子，作為地球公民走向國際。

元杉森林自然資源公司總經理胡惠雲指出，元杉森林在花蓮和台東擁有近170公頃土地，借重原住民族的山林智慧，保護台灣優美林木的生長環境，為地球創造自然碳匯，提供東部地區就業機會。同時響應新北市政府的「為地球種下一棵樹！百萬人種百萬樹」計畫，不僅減緩氣候變遷對地球帶來的傷害，更可讓自然碳匯的植樹觀念深植人心，提升都市生物多樣性。

元杉森林推動的「企業創森大聯盟」，以自然為本的解方（Nature-based Solutions）回應氣候變遷挑戰，協助企業從傳統的一次性種樹公益活動，轉型為具資產價值的永續行動。透過規劃具碳匯潛力的造林專案，企業可同時獲得調節氣候、淨化空氣、水源涵養、生物多樣性等多元環境效益，並取得高品質森林碳權，納入碳管理策略，累積綠色存摺。