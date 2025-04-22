大同智能綠電轉供中興紡織 業務成長拚逾200%

ESG浪潮綠電熱銷，大同旗下能源事業大同智能今天宣布與中興紡織簽署綠電轉供契約，將於今年第2季開始轉供，此合作由大同智能轉供達百萬度綠電，為期3年。

大同智能表示，在綠電領域的綠電轉供，已有超過千萬度成績，預計今年度綠電轉供業務，將有超過200%的成長表現。

大同智能總經理黃允巍表示，隨著全球對氣候變遷的關注，大同智能成為中興紡織實現碳中和、減少碳足跡的夥伴，未來3年將為中興紡織提供穩定的綠電。

大同智能表示，在智慧能源整合加值專業服務上，同時推展太陽能EPC（工程總承包）、維運、充電樁、儲能等業務，並提供企業一站式永續能源解決方案，已累積1551處太陽能案場，建置總容量328.48MW，年發電量4億度，減碳量達近20萬公噸，相當於514.24座大安森林公園每年碳吸收量。

大同智能指出，綠電為高毛利穩定收益，在伴隨台灣綠電轉供及碳費制度下，有望為整體營運增添長期成長動能。