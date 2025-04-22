中華信評：中鼎置入「信用觀察負向」 196億帳款回收有風險

中鼎工程（9933）在美國有196億應收帳款未收回，中華信評已將中鼎工程的「twA」長期評等與「twA-1」短期評等，以及其核心子公司崑鼎綠能公司置入「信用觀察負向」名單。

中鼎工程披露，美國BKRF母公司Global Clean Energy Holdings, Inc.(GCEH)已依美國法規申請破產重整，GCEH將分年清償積欠中鼎工程的196億元應收帳款。

中華信評認為中鼎工程可能無法完全收回BKRF應收帳款，若此，其借款水準可能大幅高於中華信評先前的預測，且減損損失可能顯著影響該公司的EBITDA 與信用指標。不過，該起事件對中鼎工程信用指標的確切影響仍不確定，需視 GCEH債權重整的結果與該公司的補救措施而定。

中華信評已將中鼎工程的「twA」長期評等與「twA-1」短期評等，以及其核心子公司崑鼎綠能環保公司置入「信用觀察負向」名單。中華信評預計將會在充分掌握該事件對中鼎集團可能造成的影響，以及該公司所採取的補救措施對其信用指標的支持程度後，針對該集團評等的信用觀察狀態作出最終決定。

「信用觀察負向」狀態係反映中鼎集團的美國客戶破產重整可能拉高其借款槓桿。中鼎工程目前對BKRF專案應收帳款金額約196億元，並已對專案資產設立工程留置權確保債權以限制潛在信用損失。不過，因前述專案的市場價值尚未獲進一步確認，回收應收帳款的可能性仍具高度不確定性。此外，中鼎工程可能需要耗時數年方能部分或悉數收回應收帳款，這取決於相關法律程序的進展以及GCEH最終的債權重整安排。

中鼎工程若無法收回此應收帳款，其借款水準可能明顯超出中華信評先前的預測。此外，認列前述應收帳款的減損損失可能對中鼎工程的EBITDA產生負面影響，並在未來二至三年期間削弱其借款對EBITDA比。若中鼎工程未採取充分措施，例如減少現金股利、增資、或處分非核心投資部位，以減輕潛在的財務影響，該公司目前評等所需財務指標緩衝空間可能因此不足導致評等下調的壓力。

中華信評先前預測，中鼎再生能源與環境服務專案所需的大額資本支出，將使其借款對EBITDA比在2026年至2027年間升高至近三倍的水準。

崑鼎評等的「信用觀察」狀態反映中華信評將該公司視為中鼎集團核心子公司。中華信評仍評估崑鼎為中鼎工程集團的核心成員，因此崑鼎的評等結果與中鼎工程集團的集團信用結構評估結果「twa」一致。過去幾年崑鼎在該集團營業利益中的占比頗高，平均逾40%。崑鼎環境服務業務穩定的績效表現，對於支撐中鼎工程整體績效穩定性發揮重要作用，因為母公司以承攬專案為主的統包工程業務具有相對較高的波動性與交易對手風險，這點由此次事件即可得到印證。