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泓德能源看旺營運 今年營收估增三成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
左為泓德能源董事長謝源一，右為總經理周仕昌。陳昱翔/攝影
左為泓德能源董事長謝源一，右為總經理周仕昌。陳昱翔/攝影

太陽能系統整合商泓德能源（6873）22日舉辦智慧移動展展前記者會，董事長謝源一指出，公司今年海內外都有光電或儲能案場開工，預估全年營收將雙位數增長，業績比去年更樂觀；法人估，泓德能源全年營收至少年增三成，持續改寫新猷。

泓德能源去年營收101.25億元，年增73.1%，創歷史新高；今年業績延續去年旺勢，首季營收達8.83億元，年增66%。泓德能源總經理周仕昌指出，從目前開工狀況以及工程認列進度來看，預料今年業績將會是「季季高」，全年營收將大幅度超越去年，絕對獲利表現也將同步增長。

針對未來開工量規劃，周仕昌表示，公司今年儲能案場有兩個約100MW開工，光電案場則包括台南65MW及嘉義120MW，而澳洲一個250MW的光儲案場將在9月底貢獻設備採購營收。

周仕昌進一步表示，公司今年約有九成營收來自國內案場，其中15%是售電收入，至於澳洲項目明年才會全數進來，採購金額約60至70億元，日本100MW今年會開工；換言之，明年還會比今年更好，營收將持續創新高。

此外，泓德能源也正積極拓展充電版圖，旗下星舟快充全台充電站點數突破百座、今年2月在日本推出全新品牌SHUUSTAR，並再度參與明天登場的「台灣國際智慧移動展」，本次展出以虛擬電廠（ VPP）的需求為出發點，展示多項移動能源的創新應用與軟硬體解決方案。

據悉，目前泓德能源在台灣已有132座充電站，目標今年將翻倍擴充至320座充電站，未來最終目標是在全台建置1,000座充電站。目前該公司已攜手城市車旅由北至南密集佈建充電站，包括台北大巨蛋、三創生活園區及台中秋紅谷廣場等重點場域；而位於桃園青埔的首座DC快充專用站也即將正式啟用。

另一方面，泓德能源也攜手士電合資成立新星充電，資本額為2,000萬元，泓德能源持股54%，士電46%；士星電能則由士電持股51%，泓德能源持股49%，其中新星充電以EPC為主，士星電能專注在製造相關，藉此拓展業務版圖。

士電 泓德能源 營收

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