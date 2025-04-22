圓祥生技雙抗新藥AP402 澳洲臨床一期首位受試者收案

圓祥生技（6945）22日宣布，自主研發的雙特異性抗體新藥AP402已在澳洲展開臨床試驗，第1位患者已收案。這項試驗主要針對罹患HER2陽性晚期實體腫瘤、且對現有療法反應不佳的患者，評估AP402的安全性與初步療效。

圓祥生技表示，這項試驗預計分兩個階段招募最多85位患者，第一階段會以不同劑量測試藥物的安全性，以找出最適合的劑量；第二階段則會擴大招募人數，進一步觀察藥物的效果與身體反應，一期試驗預計將於2026年完成收案。

AP402是一種次世代癌症免疫療法，結合標靶治療和免疫療法，透過喚醒人體免疫系統的T細胞來精準攻擊腫瘤。它的設計能夠專門鎖定一種名為「p95HER2」的癌細胞標記，這種標記常見於部分晚期乳癌、胃癌等HER2陽性癌症患者，且與病情惡化有關。由於目前現有治療方式，病人會產生抗藥性或治療無效，AP402將有機會成為另一種全新的治療方案。

圓祥生技創辦人暨總經理何正宏表示，AP402是目前全球唯一進入人體試驗階段、能同時活化免疫細胞並精準辨識p95HER2癌細胞的雙抗新藥。

圓祥生技長期專注於創新癌症免疫藥物的開發，並持續推進全球臨床布局，致力打造新一代癌症治療方案。產品線中針對結直腸癌、肝癌治療的AP505目前已在中國進入臨床二期，針對肺癌、頭頸癌的AP203在台灣進行臨床一期。