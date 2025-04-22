台北市攜手EVOASIS 完成智能充電椿布建

台北市政府22日攜手攜手電動車充電品牌龍頭EVOASIS(源點)一起宣布，全市八大行政區超過300支AC智能充電樁全面啟用，涵蓋大安、中正、內湖、文山、松山、信義南港等區，據點集中於人流密集、交通繁忙的公有停車場。

市民即日起可在市中心享受便捷、智慧且安全電動車充電體驗。交通部公路局北區養護工程林嘉新副分局長、台北市交通局長謝銘鴻、環保局長徐世勳、停車管理工程處長劉瑞麟與EVOASIS副董事長鄭旭捷今日共同出席記者會，宣示北市智慧充電基礎設施將持續加速布建，打造低碳宜居的智慧首都。

EVOASIS 副董事長鄭旭指出，「EVOASIS就是你電動生活中最值得信賴的好夥伴」目前EVOASIS為全台唯一支援AC隨插即充的充電品牌,並擁有密度最高的快慢充網絡。

台北市此次合作計畫，不僅奠定淨零轉型基礎，更為市民帶來更友善、更高效的綠色交通體驗。EVOASIS將持續擴展與全台各縣市政府的合作，打造完整的智慧充電生態圈，加速邁向電動車時代的淨零轉型。

台北市交通局長謝銘鴻表示，「委託經營廠商源點(EVOASIS)為台北市打造300座以上AC智能充電樁，不僅是智慧交通發展的重要里程碑，更是台北市友善地球邁向低碳宜居城市的重要一步。」此次導入的 EVOASIS 智能椿具備全台創的「AC隨插即充」功能，車主僅需首次註冊，往後插上充電槍即自動啟動，充電完畢後自動付款，無需操作手機或感應卡，大幅簡化充電流程。