「熱血」房仲獲肯定 信義房屋四度獲台北捐血中心頒獎

113年度捐血績優表揚大會日前於台北舉行，台北捐血中心公開表揚熱心推廣捐血的團體與機構。信義房屋113年舉辦了19場捐血活動、號召1031人次挽袖捐血，共募集1801袋熱血凝聚城市善意，第四度榮獲捐血成績績優團體肯定。

信義房屋今年在雙北多地舉辦捐血活動，分店夥伴主動規劃與號召，結合門市資源串連社區力量。其中，松江南京店一年內主辦4場活動，並與中山區多家門市合作推動，為信義房屋內部統計活動次數最多的單位之一。

信義房屋松江南京店協理許智偉指出，許多民眾平時雖有捐血意願，但難以安排時間，門市便主動發起活動，讓有心者能就近參與。他也提到，同仁積極參與，帶動更多客戶與社區居民加入，實踐企業參與社會的角色與價值。門市長年參與在地公益，也積極回應社區需求，致力成為居民心中的「社區好鄰居」。

除舉辦活動外，信義房屋也將公益理念延伸至細節。松江南京店秘書陳雅萍表示，活動贈品都向公益單位採購，例如愛盲基金會、麻煩小天使協會、自閉兒愛肯工廠等，期盼透過採購行動，進一步支持社會各角落的需求。