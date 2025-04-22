北投移轉年增全市第一 信義房屋：新屋量少都更宅吸客

實價登錄資料顯示，北投區去年擠進台北市各區不動產交易轉移棟數前5名，年增率更在這5區名列第一。信義代銷分析，北投區能擠進台北市前五大交易熱區，主要得益於北士科園區發展，周邊涵蓋士林區芝山及北投區明德、石牌三個捷運站，北市府為因應交通需求，在明德捷運站就開設3個出口，加上文林北路與明德路公車路線密集，往返台北市區便捷，交通機能極為便利。

信義代銷表示，相較內湖、南港等科技產業聚集區，北投房市仍具價格優勢，受惠北士科磁吸大量高科技就業人口，帶動區域房市需求明顯升溫。根據台北市地政局統計，2024 年全年北市建物買賣移轉棟數達 29,930 棟，與 2023 年相較年增率達 12%，而北投區居前五大交易熱區的第四名，建物交易棟數年增率 17.6%，更是位居前五區之冠。

信義代銷分析，尤其捷運淡水線沿線的奇岩、北投及復興崗各站周邊，因交通便利、生活機能完善、環境清幽，受到科技新貴與自住客層的青睞，特別是北投捷運站一帶，居於石牌與芝山之間，兼具醫療、商業與學區等資源，周邊有北投市場、超市、健身房等生活便利設施；而商圈偏向文教區，更能同時享有良好的居住品質而深受不同族群喜愛。

信義代銷進一步指出，北投捷運站因商圈開發早，屋齡偏高，可建築的素地不多，因此新屋量較少。若對於預售屋較無把握但偏好新屋的民眾，信義代銷建議可把握如「千琚美」此類都更案改建、先建後售物件，看屋時不僅能瞭解周遭環境，更可參考物件實體樣式，對於有意購入新屋者，是最佳選擇。