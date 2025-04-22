快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

北投移轉年增全市第一 信義房屋：新屋量少都更宅吸客

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
北投捷運站一帶因生活機能佳且兼具文教區的氛圍獲購屋族青睞，因新案稀缺，都更宅詢問度高。（圖:信義房屋提供）
北投捷運站一帶因生活機能佳且兼具文教區的氛圍獲購屋族青睞，因新案稀缺，都更宅詢問度高。（圖:信義房屋提供）

實價登錄資料顯示，北投區去年擠進台北市各區不動產交易轉移棟數前5名，年增率更在這5區名列第一。信義代銷分析，北投區能擠進台北市前五大交易熱區，主要得益於北士科園區發展，周邊涵蓋士林區芝山及北投區明德、石牌三個捷運站，北市府為因應交通需求，在明德捷運站就開設3個出口，加上文林北路與明德路公車路線密集，往返台北市區便捷，交通機能極為便利。

信義代銷表示，相較內湖、南港等科技產業聚集區，北投房市仍具價格優勢，受惠北士科磁吸大量高科技就業人口，帶動區域房市需求明顯升溫。根據台北市地政局統計，2024 年全年北市建物買賣移轉棟數達 29,930 棟，與 2023 年相較年增率達 12%，而北投區居前五大交易熱區的第四名，建物交易棟數年增率 17.6%，更是位居前五區之冠。

信義代銷分析，尤其捷運淡水線沿線的奇岩、北投及復興崗各站周邊，因交通便利、生活機能完善、環境清幽，受到科技新貴與自住客層的青睞，特別是北投捷運站一帶，居於石牌與芝山之間，兼具醫療、商業與學區等資源，周邊有北投市場、超市、健身房等生活便利設施；而商圈偏向文教區，更能同時享有良好的居住品質而深受不同族群喜愛。

信義代銷進一步指出，北投捷運站因商圈開發早，屋齡偏高，可建築的素地不多，因此新屋量較少。若對於預售屋較無把握但偏好新屋的民眾，信義代銷建議可把握如「千琚美」此類都更案改建、先建後售物件，看屋時不僅能瞭解周遭環境，更可參考物件實體樣式，對於有意購入新屋者，是最佳選擇。

房市 捷運

延伸閱讀

信義房屋、淡大邀3專家從環境保護到社區共創談永續

男清晨陳屍北投硫磺谷路旁 路人嚇壞急報警

陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放

與活動中心共用 桃園新屋幼兒園使用時間遭壓縮盼改善

相關新聞

北投移轉年增全市第一 信義房屋：新屋量少都更宅吸客

實價登錄資料顯示，北投區去年擠進台北市各區不動產交易轉移棟數前5名，年增率更在這5區名列第一。信義代銷分析，北投區能擠進...

新光三越母親節檔期業績目標年增7% 祭出史上最強回饋

全台百貨龍頭新光三越母親節檔期於4月24日開跑，祭出「史上最強回饋」業績目標年增7%，達38億元。

華航首波人才招募23日開跑 貨運、航務等百個職缺等你

迎接畢業季到來！中華航空（2610）宣布展開首波聯合人力招募計畫，自23日起開放報名，華航配合新機引進及拓展航網版圖需求...

天橋也可設光電系統 明志科技大學啟用校園智慧微電網

新北提出2025年減碳30%，2050年淨零減碳目標，積極推動淨零碳示範場域設置，新北市經發局與明志科技大學今啟用校園智...

首季六都預售屋房價 新北市季漲逾一成最兇、台北市跌價5%真相揭開了

根據實價登錄資料，今年首季六都預售屋房價，與上季相比，僅台北市季跌5.4%，而新北市則較上季上漲逾一成，季漲幅居六都之冠...

大宇資《無盡夢迴》下月上市 女神李珠珢 Cosplay 助陣

大宇資訊宣布年度手遊鉅作《無盡夢迴》將於5月8日正式上市，同步釋出代言人李珠珢兩大造型！第一次嘗試Cosplay，完美化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。