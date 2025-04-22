信義房屋、淡大邀3專家從環境保護到社區共創談永續

氣候變遷與城市永續已成為全球關注焦點，信義房屋連續兩年攜手淡江大學推動「信義社會影響力永續系列講座」，邀請前內政部長李鴻源、WeMo Scooter創辦人吳昕霈、建走大叔吳宜晏暢談環境永續、共享經濟、社區共創等議題，邀請民眾共同探索永續未來的可能性。

信義社會影響力永續系列講座，舉辦初衷來自信義企業集團創辦人周俊吉自創業之初，即寫下立業宗旨，要合宜對待各利害關係人，更希望每一名同仁也都秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的理念，以正確的價值信念幫助客戶成就家業夢想，近年也擴大影響力，將永續觀念推廣給更多民眾，希望推動 ESG、居住永續、社區共創等議題的探討與實踐。

本系列講座共計三場次，將於4月24日揭開序幕邀請前內政部長、現任台大水工試驗所執行顧問李鴻源演講「韌性城市 × 里山共生：打造人與自然共存的永續居住未來」、5月8日邀請WeMo Scooter創辦人兼副董事長吳昕霈演講「從個人開始：如何以共享經濟實現低碳生活」、5月19邀請建走共創整合有限公司創辦人吳宜晏演講「把手弄髒一起動手我的家-建走大叔設計＆參與＆共創之路。」