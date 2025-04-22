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新光三越母親節檔期業績目標年增7% 祭出史上最強回饋

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越母親節檔期於4月24日開跑，祭出「史上最強回饋」業績目標年增7%、達38億元。新光三越/提供
新光三越母親節檔期於4月24日開跑，祭出「史上最強回饋」業績目標年增7%、達38億元。新光三越/提供

全台百貨龍頭新光三越母親節檔期於4月24日開跑，祭出「史上最強回饋」業績目標年增7%，達38億元。

新光三越表示，受到美國川普關稅的影響，衝擊民眾消費信心，再加上前陣子天氣狀況不佳，影響初夏購物節的業績。為刺激買氣，本次母親節檔期祭出史上最高回饋，平均可達16％～18％回饋，希望能挹注業績回溫。

業者表示，目前看下來珠寶與黃金的成長表現最好，也看好精品、彩妝香氛等業種。餐飲方面，新光三越信義店母親節餐廳訂位率已達七成。

新櫃位方面，任天堂旗艦店將於4月底入駐A11；和式吃到飽餐廳「NAGOMI」在第2季於A8開幕，有望再帶動業績成長。

新光三越母親節於4月24日至5月1日首八日限定全館單筆滿仟送仟點、指定業種單筆滿萬送4,000點，再搭配上首四日聯名卡單筆滿3,000元贈2,000點、指定銀行滿10,000元贈4,000點、指定業種加碼贈、12大銀行滿額禮等多重回饋。

除了高回饋之外，新光三越網羅豐富且齊全的商品陣容，從美妝品、穿搭到3C、家電，要掀起「母女同款、母子共玩」新潮流；不僅如此新光三越同步啟動「媽吉品牌周」，攜手30大品牌、超過150項明星商品最低6折起，周周不同主題夯品，線上線下同步開搶。

新光三越 母親節

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