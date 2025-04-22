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關稅打亂海空運！中菲行：中美貨量驟降 亞洲線轉強

中央社／ 台北22日電

美國祭出對等關稅打亂海空運市場，中菲行高層表示，只能「且戰且走」，中國到美國的空運需求驟減，中國往北美的船班也大減班，但亞洲線需求轉熱、歐洲艙位吃緊；海運亞洲近洋線首季淡季不淡，第2季可望續強。

中菲行今天舉行法人說明會，針對空運市場，中菲行空運總裁邱鈞榮對媒體表示，因為關稅影響，中國大陸各區到美國主要城市艙位需求驟減，中國國航、東航、南航貨機班次大幅減縮，主要電商紛紛宣布5月開始停止出貨到美國，專做美國線的貨運代理商甚至預期「貨量會減到一半」。

他指出，關稅是全面影響，不是只有電商而已，終端拉貨也暫停，需求較明顯的大概只有伺服器，但由於關稅影響下，成本完全不一樣，買賣雙方都觀望。

不過，他表示，中國電商轉為加強出貨歐洲、大洋洲、亞洲各國等地。亞洲各點與中國主要樞紐港雙向貨量增加，運費提升；亞洲各國與歐洲各樞紐港貨量增加，4月並非旺季，但台灣及大陸航空公司都有加班機情形，歐洲線艙位吃緊。

價格而言，亞洲直飛西岸大約每公斤運價新台幣280元，東岸是290元。他坦言，價格還有協商空間，「有貨好商量」，經日本轉運西岸是價格是180元、東岸約190元；直飛歐洲的價格是220元，但較沒有協商空間。

回顧去年，邱鈞榮指出，2024年全球空運包括客機、貨機艙位年增7.4%，需求增加11.3%，呈現供不應求，推升航空業獲利。亞洲供給增加11.3%，但需求增加14.5%，增幅也是全球之冠。

台灣第1季出口量年增23.4%，進口年增32.5%，總貨量年增9.4%；4月截至20日進口量仍比去年同期大增32.9%，出口量也增加17.2%，總貨量增加11.9%。他說，「如果沒有關稅攪局，今年空運市場受惠油價降至20個月以來最低，前景本來非常好」。

針對海運市場，中菲行海運副總裁林永川表示，中國往北美的船班大減班，但亞洲近洋線貨量增加，首季淡季不淡，第2季可望續強；歐洲線則有塞港問題，主因是氣候不佳，且碼頭運作效率不好，5月中旬前預計能穩住價格和貨量，5月中旬有望漲價。

整體而言，他指出，目前海運價格和貨量不好，觀察到有些船公司還是很積極漲2成至2成5的長約價，大客戶則反映取消旺季附加費，所以會延後兩週實施。

此外，美國政府17日決定針對中國建造和營運的船舶徵收新港口費，中菲行認為，部分船公司會調整船隊航線因應，但有聯盟船隊彼此協調互補，影響不大，開徵港口費市場則有運費漲價的理由。

貨量

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