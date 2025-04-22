虎山參加第41屆台北國際汽機車零配件展 展現創新技術實力

虎山實業（7736）22日指出，台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）是享譽國際B2B汽機車零配件專業展，今年將展出全新的產品，有望吸引國內外關注汽車零配件需求的業者參觀交流，進一步為虎山帶來新訂單。

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）為全球第四大，亞洲第二大汽車零配件產業盛事，匯聚全球汽車配件產業專家與廠商，虎山實業期盼透過此次展出，拓展更多合作契機。

虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，於此次展會中，展示最新研發成果與多樣化產品線，展現虎山實業專注於智慧製造、品質管理與永續發展堅持與實力。此次參展不僅是與全球B2B汽機車零配件買主面對面接軌的良機，也要讓國際廠商看到虎山實業在產品研發實力，進一步擴大深耕國際市場。

虎山長期深耕開發高品質汽車AM零組件，透過第三方認證(如美國Certificated Auto Parts, CAPA)確認虎山的產品品質與適用性以提供車主於原廠選項外同時具備安全與經濟的解決方案；著眼於全球汽車原廠全力推動汽車科技化的發展，虎山實業持續投入汽車零件數位化的開發以優化行車智能與安全性。

法人分析汽車零組件AM產品為另類民生必需品，汽車維修需求不管景氣好壞依舊存在，長期的布局開模，產品很難火速找到替代方案，這些廠商有望在這波關稅戰中損傷較小，必需品也成為長期勝出重要關鍵。