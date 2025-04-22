快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

虎山參加第41屆台北國際汽機車零配件展 展現創新技術實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

虎山實業（7736）22日指出，台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）是享譽國際B2B汽機車零配件專業展，今年將展出全新的產品，有望吸引國內外關注汽車零配件需求的業者參觀交流，進一步為虎山帶來新訂單。

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）為全球第四大，亞洲第二大汽車零配件產業盛事，匯聚全球汽車配件產業專家與廠商，虎山實業期盼透過此次展出，拓展更多合作契機。

虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，於此次展會中，展示最新研發成果與多樣化產品線，展現虎山實業專注於智慧製造、品質管理與永續發展堅持與實力。此次參展不僅是與全球B2B汽機車零配件買主面對面接軌的良機，也要讓國際廠商看到虎山實業在產品研發實力，進一步擴大深耕國際市場。

虎山長期深耕開發高品質汽車AM零組件，透過第三方認證(如美國Certificated Auto Parts, CAPA)確認虎山的產品品質與適用性以提供車主於原廠選項外同時具備安全與經濟的解決方案；著眼於全球汽車原廠全力推動汽車科技化的發展，虎山實業持續投入汽車零件數位化的開發以優化行車智能與安全性。

法人分析汽車零組件AM產品為另類民生必需品，汽車維修需求不管景氣好壞依舊存在，長期的布局開模，產品很難火速找到替代方案，這些廠商有望在這波關稅戰中損傷較小，必需品也成為長期勝出重要關鍵。

布局 美國

延伸閱讀

台南虎山帶孩子為地球找解方 入選永續教育行動

得獎後更努力！姐夫AKIRA領軍放浪家族台北接力會粉絲

上市業績發表 四家搶鏡

亨利爵士金沙琴酒攜手KOR Taipei 打造沉浸式音樂饗宴

相關新聞

北投移轉年增全市第一 信義房屋：新屋量少都更宅吸客

實價登錄資料顯示，北投區去年擠進台北市各區不動產交易轉移棟數前5名，年增率更在這5區名列第一。信義代銷分析，北投區能擠進...

新光三越母親節檔期業績目標年增7% 祭出史上最強回饋

全台百貨龍頭新光三越母親節檔期於4月24日開跑，祭出「史上最強回饋」業績目標年增7%，達38億元。

華航首波人才招募23日開跑 貨運、航務等百個職缺等你

迎接畢業季到來！中華航空（2610）宣布展開首波聯合人力招募計畫，自23日起開放報名，華航配合新機引進及拓展航網版圖需求...

天橋也可設光電系統 明志科技大學啟用校園智慧微電網

新北提出2025年減碳30%，2050年淨零減碳目標，積極推動淨零碳示範場域設置，新北市經發局與明志科技大學今啟用校園智...

首季六都預售屋房價 新北市季漲逾一成最兇、台北市跌價5%真相揭開了

根據實價登錄資料，今年首季六都預售屋房價，與上季相比，僅台北市季跌5.4%，而新北市則較上季上漲逾一成，季漲幅居六都之冠...

大宇資《無盡夢迴》下月上市 女神李珠珢 Cosplay 助陣

大宇資訊宣布年度手遊鉅作《無盡夢迴》將於5月8日正式上市，同步釋出代言人李珠珢兩大造型！第一次嘗試Cosplay，完美化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。