遠東SOGO母親節業績拚40億元 黃晴雯：有信心超越目標

百貨業母親節檔期鳴槍起跑，遠東SOGO董事長黃晴雯22日表示，今年母親節檔期雖碰上美國關稅政策議題，但由於商品都是在品牌商被加稅前進貨，因此價格不會上漲，不過仍可能影響消費者信心與可支配所得，還需持續觀察市場變化，另外近期黃金價格持續上漲，SOGO在母親節檔期也針對黃金祭出業界最高回饋，將是消費者投資及避險的好選擇。

遠東SOGO將於4月26日-5月11日舉辦母親節促銷檔期，黃晴雯表示，雖然當前國際貿易戰火不斷升溫，可能影響消費信心，但SOGO看準母親節為上半年最重要的檔期，今年母親節檔期業績目標40億元，有信心新任總經理可以超越這個目標數字。SOGO今年母親節搭配聯名卡做到22%最高回饋，APP會員今年回饋也倍增，目前已有165萬會員，同時復興館精品最高回饋超過8%也十分吸睛。她同時預告SOGO大巨蛋「Garden City」A區「光之花園」將在5月下旬登場。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，母親節是上半年最強檔檔期，一定會讓消費者有買到賺到的感覺。雖然市場十分關注今年關稅、股災是否衝擊百貨母親節檔期，但母親節檔的商品早在年初就已提前備貨，因此售價上不會調整，對消費者而言沒有影響，有信心今年母親節業績將開出紅盤。

其中，SOGO復興店攜手敦化店今年母親節業績要做到17.5億元，光國際精品業績目標就要達10億元，是母親節檔期的重中之重。雖然出國潮使國內國際精品銷售趨緩，但今年擴大回饋力道，最高回饋達15%，珠寶最高回饋達9.6%，可望刺激出精品、珠寶買氣。同時有信心男女裝、精品、家電回饋都是業界最高，家電甚至祭出首日買家電送黃金，隨著黃金價格不斷飆升，勢必帶旺人氣。

此外，SOGO忠孝館目前B1改裝已完成，呈現女裝時尚感、流行感，帶來嶄新面貌。此外，看準金價漲勢，不少人打算趁母親節回饋出手，目前每盎司來到3389美金，忠孝館祭出母親節黃金回饋達18%。家電最高回饋到40%，此時亦是買家電最好的時機。另外，化妝品回饋也有近20%，可望帶動補貨熱潮。

而SOGO大巨蛋C區與D區則首度參與母親節檔期，共有32家廠商、近20家主題餐廳端出各種優惠。挾著交通與停車便利的優勢，可望成為雙北母親節聚餐首選。