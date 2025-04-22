假投資詐騙財損高達7億 新北警、地政局攜手地政士公會啟動打詐新戰線

新北市警局積極強化地政士識詐宣導，攜手新北市地政局及新北市地政士公會，22日共同舉辦「詐騙狀況及防制措施記者會」會中由警局詐欺防制辦公室針對最新詐騙手法及地政士辦理關懷提問等機制深入討論，期能在民眾遭到委請地政士辦理抵押權設定時，可透過關懷提問機制，如發現民眾有遭詐等情，主動聯繫員警到場提供協助，以減少是類手法的案件。

根據警政署「打詐儀表板」數據，2025年3月新北市最常見的詐騙手法仍以「假網拍詐騙」占比最高，達16.5%，而假投資詐騙雖降至第2名，達14.78%，但財損金額仍高達7億元，遭詐金額較大的手法為詐團透過網路投放假投資廣告，假冒財經名人，誘騙被害人加入投資群組，逐步操控被害人匯款，直到無法提領資金時，更要求被害人透過地政士抵押房地產等情，造成被害人傾家蕩產慘狀。

針對此現象，新北市地政局局長汪禮國表示，感謝新北市警局於2024年跟地政局簽訂「新北『警』『政』攜手防範不動產詐騙計畫」，各分局除了跟各地所一起做防詐宣導，還共同成立聯繫群組，當地政機關的神隊友，新北市地政局、地政事務所(下稱地所)、地檢署及警局也建立聯繫機制，加強打詐力道。

汪禮國指出，自2025年1月起，本市各地所在受理私人設定抵押權登記時，啟動全面關懷提問機制，提醒民眾注意詐騙陷阱。地政事務所遇到可疑人士通報警局時，派出所同仁都能及時到場給予支援，經統計今年第1季，地政事務所跟警局總計通報48件。

上述攔阻機制於今年1月汐止地政事務所人員在受理抵押權設定案件時，發現可疑即啟動全面關懷提問機制，隨即與地政士及債權人聯繫，協助完成抵押權塗銷與預告登記撤回，成功攔阻500萬元不動產損失。此案也成為實務中「關懷提問」成功運作的重要典範。

為防止不動產詐騙，新北地政士公會理事長陳錦麟指出，有八招因應，第一，雙地政士，買賣雙方各自指定或是借貸，雙方各自指定，原屋主信任的地政士比較不會欺騙他。

第二，公私協力：地籍異動即時通、私人設定關懷提問。

第三，履約保證或價金信託，不做現金交易。

第四，律師見證或契約公證，多一位專業人士介入，協助防堵外，也可延長交易時間。

第五，請金融機構協助留意資金交付後的流向。

第六，請家裡的親友參與交易過程，避免親友事後才知道，於事無補。

第七，地政士承辦私人設定及預告登記案件注意事項查檢表。

第八，印鑑證明要註記「用途」，戶政可以協助再次確認本人的意思表示。

新北市警局廖訓誠局長表示，此次記者會展現了公私部門共同防堵詐騙的決心，新北市警局呼籲期能持續透過與各業者的交流建立攔阻機制，降低詐騙被害損失。