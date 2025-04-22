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華航迎畢業季啟動首波聯合招募 開啟多元航空專業人才培育之旅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）宣布展開首波聯合人力招募計畫，自23日起開放報名，華航配合新機引進及拓展航網版圖需求，積極延攬包含飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運及工程專案副工程師等人才，持續培育新血，全年度開放機師招募報名，歡迎具備航空熱忱及應屆畢業生踴躍報考。

華航本次招募計畫為期兩周，自4月23日至5月6日止，報考資格為大學學歷以上，具備效期內多益600分以上（含）或同級英語認證成績，於期間內在華航網站報名，錄取者將自8月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

華航致力提供旅客優質且專業的服務，本次招募「飛航組員簽派員」將負責飛航組員報到、報離、入出境通關資料作業，協調空地勤任務處理等。「客服人員」經訂位、票務及會員服務等多元技能訓練，將培養具備全方位專業能力的航空營運人才。華航擁有最高效完整的運輸體系，「貨運營運人員」將負責規劃及管理客貨機營運作業，成為串聯世界與產業的重要推手。

看好全球旅運市場持續熱絡，華航穩健擴充機隊運能，因應新機陸續到位，全年度開放機師招募報名，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由公司送往海外進行飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用；華航同時歡迎具有飛行經驗的機師報考，相關資訊可至華航網站查詢。

華航視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展，竭力推動人才培育，打造幸福職場環境，優待機票福利尤為業界最佳，員工攜家帶眷暢遊世界航點，實現工作與家庭生活平衡，連續兩年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯雙屆「幸福企業金獎」、長年上榜Cheers雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀，竭誠歡迎擁有航空熱情與夢想者加入，詳情參閱華航徵才資訊。

多益 機師 華航

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