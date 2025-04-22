天橋也可設光電系統 明志科技大學啟用校園智慧微電網

新北提出2025年減碳30%，2050年淨零減碳目標，積極推動淨零碳示範場域設置，新北市經發局與明志科技大學今啟用校園智慧微電網示範系統，期望藉此成功案例，號召更多企業與學校加入淨零行列。

經發局說明，新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫自2022年起推動，鼓勵中小企業、公私場域導入創能、儲能、節能等整合性能源設施，建立指標性淨零示範案例，讓企業與校園了解淨零轉型的實踐路徑。

此次明志科大的示範案，其亮點在於利用校園既有天橋為基礎，整合太陽光電發電系統、儲能設備、能源管理平台及電動車充電樁，打造出兼具發電、儲電、節電及智慧電力調度功能的微電網場域。

尤其在天橋建置光電系統更是全國校園首見，系統採用高效率鋰電池儲能模組，透過能源管理系統（EMS）進行智慧調度，可於離峰時段儲電、尖峰時段供電，不僅能有效降低尖峰時段的契約容量、穩定用電負載，更能減少碳排放，年減碳效益預估達6.7公噸。

明志科技大學校長劉祖華表示，此舉為全國校園首創，過程中雖克服諸多挑戰，但成果豐碩，以校園微電網具體實現淨零校園的願景。

經發局局長盛筱蓉表示，明志科技大學在校園內打造智慧微電網示範系統，結合太陽光電、儲能系統、能源管理平台及充電樁，不僅深具教育示範意義，更顯著提升校園能源韌性，是新北推動「淨零碳示範場域推廣補助計畫」卓越實踐範例。

盛筱蓉表示，透過智慧化能源調度與即時碳排監控，使校園用電更具彈性與韌性，朝向可發電、能管理、永續發展的淨零校園穩健邁進。市府也期盼藉由補助資源投入，拋磚引玉，激勵更多企業、學校場域響應淨零轉型，共同打造低碳、安全、韌性的永續新北市。