吸引印尼觀光客來台 觀光署組代表團赴印尼辦推廣會

交通部觀光署積極拓展印尼旅遊市場，號召旅行業及旅宿業等15個單位共33人組成台灣觀光代表團，於4月20日至26日巡迴印尼三大主要城市—雅加達、泗水及棉蘭，舉辦台灣觀光推廣活動。據統計去年印尼來台旅客人數已回升達22萬4千餘人次，相較2023年成長11.14%，

觀光署表示，此次推廣活動也搭配「來台灣喝一杯」主題，首次在推廣會上供應全套台灣經典美食—風靡全球的珍珠奶茶，搭配穆斯林友善認證的經典台味鹹酥雞，鼓勵印尼業者與最多臺灣業者互動，此外，更有結合台灣美食道具的精采馬戲、創意茶包和花磚胸針DIY，以及讓社群互動更具創意的台灣意象IG動態貼圖，帶給當地業者不一樣的台灣魅力新體驗，期盼藉由吸睛力十足的觀光推廣會讓雙方業者積極互動，進而包裝多元台灣觀光產品，再創印尼旅客來臺佳績。

觀光署於2024年2月於雅加達設立台灣觀光服務分處，就近輔導印尼旅行業者包裝台灣觀光產品、舉辦專題講座等促進印尼民眾來台旅遊意願。2024年印尼來台旅客人數已回升達22萬4千餘人次，相較2023年成長11.14%，顯示印尼市場對台灣旅遊的興趣持續升溫。本次活動分別於印尼第一大城-雅加達、第二大城-泗水及蘇門答臘省重要城市之一的棉蘭各舉辦1場B2B台灣觀光推廣會。觀光署將介紹台灣最新旅遊資源、簽證及優惠措施與說明穆斯林友善旅遊環境。今年的推廣活動每場皆邀請超過百位當地旅行業者參加，促進台、印尼觀光業者交流與合作，以爭取穆斯林旅客來臺觀光。

印尼擁有全球第四大人口規模，亦為東協最強經濟體之一，其中穆斯林人口更居世界之冠，為吸引穆斯林旅客，台灣積極營造友善穆斯林環境，並於2024年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」再度獲選非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destinations）第3名。為強化台灣印象，113年底首次邀請印尼當紅明星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong Mahenra）擔任觀光代言人，曝光全新拍攝台灣觀光宣傳影片，將台灣的熱情與魅力推廣至印尼市場。