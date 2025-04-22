第二屆淨零地球博覽會登場 聚焦建築產業ASR行動力

響應2025世界地球日主題「Our Power, Our Planet」，第二屆淨零地球博覽會22日登場，本次博覽會由財團法人低碳健康生活基金會主辦，冠竑建設共同推動，展會地點設於捷運A20興南站旁（中壢區中豐北路710號）。

主辦單位表示，本屆博覽會聚焦建築產業ASR（Architectural Social Responsibility）社會責任，以「深度減碳實構」、「生活醫學3.0」、「淨零建築」三主軸，邀請相關領域專家跨界對談，提出兼顧人居健康與環境永續的實踐解方。

另外博覽會也呈現建築「深耕17」如何成為氣候應變與健康生活的實作場域，展示項目包括：

一、深度減碳實構：導入固碳效率為樹木50倍的微藻系統，抽取社區地下停車場二氧化碳廢氣，再以藻水澆灌社區菜園，實現深度減碳＋都市服務型農業的創新整合。

另外展示建築循環再利用實作，預售屋的接待中心以減碳43.8%的「土盒子」低碳工法構築，運用6個40呎二手貨櫃打造會呼吸的建築，冬暖夏涼，是全台首座合法接待中心建築循環再利用典範。

二、生活醫學3.0：透過社區療癒景觀設計與服務型農業結合，與低碳建築的「土盒子」空間，結合「木盒子」園藝設計，攜手共創可感知的綠色療育空間。

另外，導入NPI情緒量測與精準運動健康處方，由「長庚大學＋宏碁通訊」協作建置，推動在宅安老、成功老化與健康長壽的社區新典範。

三、淨零建築：與「友達光電」合作推出減鋼輕量化太陽能地板，兼具低碳發電與隔熱降溫效益，提升建築節能效率，約減少傳統工程成本3倍。

另結合「佛司特＋台塑新智能」，以玻璃發電＋家用24V直流儲能打造韌性陽台，即使停電也能自主供電，提供燈亮、扇轉、手機充電的住宅幸福感。

論壇由財訊雙周刊發行人謝金河主持，攜手冠竑建設、財團法人台灣建築中心、長庚大學、台塑新智能、友達光電、上海商業儲蓄銀行等產官學界代表，聚焦「低碳建築綠色競爭力」主題，分享淨零行動的落地實踐與產業未來展望。

隨著全球極端氣候災害日益頻繁，博覽會擴大探討「防災建築」與「高韌性城市規劃」議題，從日常節能走向災後自立，全面提升全民對於「建築即防線」的理解與行動力，為臺灣邁向節能與韌性並進的永續未來寫下嶄新篇章。

此外也探討金管會推動的「綠色金融行動方案3.0」，如何整合金融資源、建構綠色金融生態圈，以支持企業邁向淨零轉型，打造低碳經濟體系。