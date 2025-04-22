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LUXGEN 推「On⁷e of Taiwan」n⁷ 突破1億公里綠色里程

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
n⁷啟動交車滿週年。圖／納智捷提供
n⁷啟動交車滿週年。圖／納智捷提供

納智捷表示，LUXGEN n⁷，在攜手啟航純電之旅的這一年裡，車主們用一趟趟純電旅程減碳，為地球留下累計超過1億公里的綠色足跡、減少1萬公噸碳排，相當於37座大安森林公園一年的碳吸收量，這是LUXGEN與車主共同達成的成果。

今年，LUXGEN呼應2025年世界地球日「Our Power, Our Planet」主題，特別推出「On⁷e of Taiwan」活動，不論是不是n⁷車主皆能在4/22-5/31至LUXGEN官網一同參與這場限時活動，其中包含四大主軸：n⁷車主專屬「年度貢獻影片」「LuxShop線上商城限時活動」、業界首創「《電池Care+》延保計劃」、供消費者選擇，保固最長可達10年。強調長久用車不怕電池健康度下降，使用更安心、維修成本更可控，愛車更保值，以及全民響應「分享即享回饋與抽獎」、讓不是n⁷車主也可以透過「E智算」了解換購n⁷可以省多少錢。

只要將試算成果一鍵分享，即可獲得限量100台「n⁷ 1:43合金模型車」的抽獎機會，n⁷車主完成分享更可額外獲得「10點亮點」，LUXGEN邀你一起純電+1，寫下更多屬於On⁷e of Taiwan的純電篇章。

這次On⁷e of Taiwan的活動中，LUXGEN也首次發表了台灣史上最大規模的電動車真實使用數據，讓累積超過一年的n⁷全體車主雲端大數據，告訴還在觀望中的車主，充電生活究竟是怎麼樣的節奏，拉近你與電之間的距離，內容包含：你擔心家中無法安裝家用充電樁就不適合電動車嗎?其實有超過60%的n⁷車主沒有安裝家用充電樁；擔心電動車要花很多時間充電嗎?過去一年n⁷車主平均每週快充1次，並且搭配n⁷隨插即充功能，讓充電輕鬆不費力。

納智捷強調，68%的充電行為發生在平日，無須擔心假日充電要排隊；n⁷標配隨插即充，整合台灣6大充電商，一個APP搞定充電、付款，無痛充電超便利；擔心夏天車內熱烘烘嗎？n⁷搭載車聯網遠端車控功能，為愛車提前啟動冷暖氣，上車即能享受最適溫度；最重要的是，使用LUXGEN n⁷一年下來，整體車主的保修與燃油費用平均竟可節省約6萬元。

充電樁 納智捷 電動車

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