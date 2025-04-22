ESG浪潮綠電熱銷 大同智能綠電轉供中興紡織

大同（2371）旗下能源事業大同智能宣布與中興紡織簽署綠電轉供契約，將於今年第2季正式開始轉供，該項合作由大同智能轉供達百萬度綠電，為期三年。大同智能作為綠電領域先驅，綠電轉供已超過千萬度實績，預計今年度綠電轉供業務將有超過200%的成長表現。

大同智能總經理黃允巍表示，隨著全球對氣候變遷的關注，企業在選擇能源時的每一個決策都是邁向永續未來的重要一步。大同智能很榮幸成為中興紡織在實現碳中和、減少碳足跡與環保永續邁出堅實一步的夥伴，未來3年將為中興紡織提供穩定、可靠的綠電。

大同智能為台灣EPC先驅，在智慧能源整合加值專業服務上，同時推展太陽能EPC、維運、充電樁、儲能等多元業務，並提供企業一站式永續能源解決方案，已累積1,551處太陽能案場，建置總容量328.48MW，年發電量4億度，減碳量達近20萬公噸，相當於514.24座大安森林公園每年碳吸收量。

綠電為高毛利穩定收益，大同表示有信心在伴隨台灣綠電轉供及碳費制度下，為公司整體營運添長期成長動能。