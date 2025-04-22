首季六都預售屋房價 新北市季漲逾一成最兇、台北市跌價5%真相揭開了

根據實價登錄資料，今年首季六都預售屋房價，與上季相比，僅台北市季跌5.4%，而新北市則較上季上漲逾一成，季漲幅居六都之冠。

若與去年同期相比，新北市房價年增26.5%，漲幅勇奪六都冠軍；桃園市則比去年同期微跌2.1%，是年漲幅唯一下滑的都會區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市去年下半年在板橋、永和、三重、新店等地，都有預售新案衝出逾百萬元的成交單價，加上去年底到今年初，新北市還有具交通及地段優勢的捷運聯開指標新案上陣，使新北市首季預售成交均價維持鮮明漲勢。

陳定中進一步指出，台北市房價呈現季跌情況，主因去年第4季台北市座落信義路四段與光復南路附近的「吾雙」，就一口氣登錄了數十筆每坪單價逾200萬元的交易，推升單季價格走揚。

不過，陳定中表示，到了今年首季，北市高價登錄的案件漸稀，在少了高價案撐盤，以致全市的均價表現也因而較上季滑落。