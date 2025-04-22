信義房屋連2年與淡江大學攜手 邀專家談永續

氣候變遷與城市永續已成為全球關注焦點，信義房屋連續兩年攜手淡江大學推動「信義社會影響力永續系列講座」，邀請前內政部長李鴻源、WeMo Scooter創辦人吳昕霈、建走大叔吳宜晏暢談環境永續、共享經濟、社區共創等議題，邀請民眾共同探索永續未來的可能性。

信義社會影響力永續系列講座，舉辦初衷來自信義企業集團創辦人周俊吉自創業之初，即寫下立業宗旨，要合宜對待各利害關係人，更希望每一名同仁也都秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的理念，以正確的價值信念幫助客戶成就家業夢想，近年也擴大影響力，將永續觀念推廣給更多民眾，希望推動 ESG、居住永續、社區共創等議題的探討與實踐。

本系列講座共計三場次，將於4月24日揭開序幕邀請前內政部長、現任台大水工試驗所執行顧問李鴻源演講「韌性城市 × 里山共生：打造人與自然共存的永續居住未來」、5月8日邀請WeMo Scooter創辦人兼副董事長吳昕霈演講「從個人開始：如何以共享經濟實現低碳生活」、5月19日邀請建走共創整合有限公司創辦人吳宜晏演講「把手弄髒一起動手我的家-建走大叔設計＆參與＆共創之路。」

講座時間為晚間7時30分至9時，第一場講座地點於信義學堂（信義路五段100號），第二場活動地點於淡江大學台北校園二樓中正紀念堂（台北市金華街199巷5號2樓），報名連結：（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQZ2ThWttU9Okm8BAn3L_0fl5OjK8z3J_FOd4MkNNjo8iKw/viewform）

信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。