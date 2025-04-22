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小北百貨今年業績拚10%成長 積極擴大物流、展店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
小北百貨副總經理張書賓表示，小北百貨正籌備IPO中，今年業績目標期望10%以上成長。記者侯思蘋/攝影
小北百貨副總經理張書賓表示，小北百貨正籌備IPO中，今年業績目標期望10%以上成長。記者侯思蘋/攝影

小北百貨22日舉行31週年慶記者會，小北百貨副總經理張書賓表示，小北百貨正籌備IPO中，今年業績目標期望10%以上成長。

張書賓也說，2024年小北百貨業績成長為6%，今年目標希望達到10%以上的雙位數成長。

物流方面，張書賓指出去年砸10億元在新竹湖口蓋物流倉，以20～30年以上永續經營為目標使用，預計蓋完後會有13,000坪，達到服務未來小北百貨500間門市的目標。此外，在湖口倉建造過程中，小北百貨在南倉也有投資千萬元作為自動化設施，用以配合這段時間的展店規模。

會員經營方面，小北百貨去年會員數達到150萬人，今年則是朝向200萬會員的目標。張書賓表示，今年開始會把會員卡制度更完整，進行會員分級、推出生日禮等，也會透過異業廠商合作。

展店策略方面，張書賓表示，今年5月在鳳山會開出第195家門市，今年預計再開15間。展店策略則以大型店為主，品項數目大多落在2.5萬~3.5萬，張書賓說，業績比標準店高出三成，也期望能開展如地下室等多元店型，希望能服務到東部或淡水客戶。

問及電商佈局，張書賓說，目前195店都是實體門市，電商佔比不到1%，待之後系統串接好也會放到網上，但目前還在努力、嘗試中。

小北百貨迎來31週年，週年慶活動自4月25日至5月29日盛大展開，以「小北31 金喜大滿貫 名車任你選」為主題，送出總市值超過3,000萬元的超值大獎，最大獎為200萬元汽車購車金(不限廠牌車款、車種)中獎者可以任選喜歡的汽車、以及3台YAMAHA VINOORA機車(市價82,000元)、10台iPhone16 Pro等豐富好禮，並與21家異業知名品牌，邀請全台民眾熱情參與、共享盛典。

為歡慶這個重要的里程碑，小北百貨表示，凡於活動期間單筆消費滿499元即可獲贈刮刮卡一張，滿998元贈兩張，依此類推。刮刮卡獎項內容包括：iPad、掃地機器人、清淨除濕機、液晶電視、現金紅包等數十項實用好禮。填寫手機號碼並投入門市抽獎箱，即可參與加碼抽獎，再抽200萬汽車購車金、YAMAHA 機車等大獎，人人有機會成為週年慶幸運星。

YAMAHA 電商

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