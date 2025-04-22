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上海商銀挺永續 贊助野鳥學會關心生物多樣化

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）落實對永續發展， 於2025年1月正式由SBTi組織審查通過科學基礎減碳目標（SBT），標誌著與國際接軌、共同邁向淨零排放目標的決心。同時成功入選國際知名評比機構標普全球（S&P Global）公布的《2025 年永續年鑑》，並獲得全球銀行業ESG前10%之成績。此外，該行也積極推動ESG，持續以「愛地球，挺環保」為出發點，贊助台南市野鳥學會推展各項環境永續公益活動，關心地球生物多樣化注重生態環境議題，善盡社會公民的職責。

面對全球極端氣候加劇，長期關注永續發展的上海商銀已連續5年響應由世界自然基金會（WWF）發起的關燈活動，今年擴大執行，除全台74家分行外，還動員銀行旗下關係企業及台灣中國旅行社等，於近日連續三晚關閉夜間招牌燈與霓虹燈，以實際行動支持節能減碳，推動永續發展。

ESG發展成為全球共識，上海商銀不只響應種樹行動，目前與合作夥伴已促成植樹超過8,000棵，預估吸收約1,314公噸二氧化碳。對抗氣候變遷，回歸企業自身以「節能減碳」與「資源管理」為出發點，去年落成啟用的總行新大樓導入綠建築設計，目前已獲銀級智慧建築標章，全棟大樓外觀採用網膜玻璃外牆系統，分別可降低空調系統6.1%~8.2%的年耗電量，相當於每年可減少2到3萬度用電，資源管理方面包含ISO 46001:2019水資源效率管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查及ISO 50001 能源管理系統等管理機制，持續提升能資源使用效率，落實關心環境保護的願景。

上海商銀表示，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念積極推展社會公益，拉近人類與環境共好的距離，也將持續實踐「服務社會」的初心，結合該行文教基金會與慈善基金會資源，發揮金融核心影響力，共創美好的永續未來。

上海商銀 減碳

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