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安克生醫杜拜成立中東示範中心 導入睡眠呼吸中止系統

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）22日宣布，攜手杜拜知名創新診所GluCare合作設立中東示範中心，導入睡眠呼吸中止症AI檢測系統「安克呼止偵」，此次為雙方繼「安克甲狀偵」後再度合作，透過智慧醫材與AI臨床實力結合，強化阿聯酋市場推廣，提升國際能見度與應用價值。

安克生醫持續拓展海外市場，日前參展全球第二大醫療展「2025杜拜國際醫療展」，吸引來自全球逾百組經銷代理商積極洽詢，成果亮眼。中東國家的洽談佔比高達35%，其次為南亞的25%、及東北亞的12%（含日本），顯示出在全球市場的高度關注。

安克呼止偵檢測系統已於2024年成功打入阿聯酋市場，應用於肥胖患者的臨床收案與篩查，做為減重治療前的風險評估工具，同時用於追蹤減重後OSA（阻塞型睡眠呼吸中止症）的改善效果。

阿聯酋肥胖率居高不下，根據該國的全國健康調查顯示，18~69 歲成人有 67.9% 處於過重或肥胖，約16.6%的成人屬於OSA（阻塞型睡眠呼吸中止症）高風險群。

安克呼止偵利用AI分析上呼吸道軟組織塌陷情況，計算中重度OSA風險機率，提供非侵入性且高效的OSA篩查工具，適用族群廣泛（包含肥胖族群）。 此技術有望提升早期診斷率，並支援阿聯酋在預防醫療與慢性病管理的政策方向。

安克生醫總經理李伊俐表示，今年正式在杜拜設立示範中心，合作夥伴GluCare診所以其人工智慧(AI)驅動的個人化治療技術而聞名，並致力於提供創新與個人化的慢性病管理方案。GluCare的技術將與安克生醫的智慧醫材相輔相成，發揮強大的綜效。基於過往「甲狀腺超音波輔助軟體」合作的成功經驗，安克生醫對此次再度合作、進一步拓展中東市場深具信心。

安克生醫 肥胖

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