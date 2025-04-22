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一人獨得20億元 威力彩得獎人揭密秘辛、根本是天才解夢家

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

威力彩第114016期頭獎20.7億元，由新北市樹林區一人獨得，創下台彩史上第六高彩金紀錄。經過近一個月的等待，神秘得主近日終於現身，令人驚訝的是，無論是買法還是保管方式，台彩皆直呼「從沒見過」。得獎人的中獎經歷也讓人驚呼「根本是天才解夢家！」

中獎人是一名50多歲的服務業男性，從事財務管理工作，對數字格外敏感。他透露，自己平時為資深彩迷，通常每期花200元購買彩券，但這次春節期間因夢境啟發而破例花了2,100元包牌，結果除頭獎外，還同時中得二獎2注、三獎6注及四獎12注，總獎金高達20億2,013萬餘元。

談及選號靈感，他說春節期間連續作夢，夢見棺材、血光、白蟒、還有財神爺出題解函數，夢中甚至出現住在七樓、暴風雨過後天晴的畫面，讓他靈機一動選出23號與35號。他笑說：「暴風雨後的『閃我』，唸起來像35號，就選了它。」

開獎當晚，得獎人守在電視前，看著中獎號碼一一出現，激動地立刻打電話通知女兒。而中獎彩券的保管方式更讓人稱奇，他擔心發生火災或意外，竟將彩券放入夾鏈袋，再塞進保溫瓶中保存，足足一個月後才現身領獎。

至於獎金規劃，中獎人表示未打算辭職，但會先買房、安排郵輪旅遊，更豪氣宣布將捐出1億元做公益。其中9,000萬元將捐給中信慈善基金會信扶專案，500萬資助肝病防治學術基金會、別500萬資助《報導者》文化基金會，並又包了168萬8888元大紅包給販售中獎彩券的投注站，感念好運降臨。

台彩 彩券 春節

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