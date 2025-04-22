晶睿通訊攜手好食好事基金會，與6品牌共築永續生活圈

全球智慧安防領導品牌晶睿通訊今日宣布，全球氣候議題日益受到關注，公司於25週年之際響應2025地球日主題「Our Power, Our Planet」，於總部舉辦第二屆地球日永續活動，展現「由小改變累積大影響」的永續行動力。

晶睿通訊發言人暨全球行銷處處長謝邦彥表示：「今年適逢晶睿通訊 25 週年，我們推出地球日企劃，與週年限定口號 「MAKE TOMORROW EASIER, TODAY!」 傳遞的理念相呼應。我們深信，真正的改變來自團隊力量——跨部門協作與內外部夥伴的共同投入，從結合科技與社區安全的「安全地圖」專案、推動全球員工參與的減碳競走賽，到節能產品的規劃與導入，我們積極將永續精神融入日常營運與生活實踐之中。我們也榮獲台灣企業永續獎肯定，展現永續行動的具體成果，更體現企業對永續未來的長期承諾。」

謝邦彥說，晶睿通訊從自主發行永續報告書起，已邁入第8年推動各項永續專案，今年更再度攜手好食好事基金會，以「綠色市集」與「永續對話」為雙主軸，融合永續品牌、在地飲食與創新觀點，號召員工、合作夥伴與新北市中和遠東科技園區共襄盛舉，為地球發聲、為永續發力。

晶睿通訊指出，此次地球日活動再度與好食好事基金會攜手合作，展現企業與社會共創的連結。基金會長期致力於推動食物永續與友善食農，懷抱實現台灣「處處有好食」的願景。

好食好事基金會副執行長林薇真表示：「地球日提醒我們，每個人與每個組織都是永續的重要推手。很高興再次與晶睿通訊合作，攜手六大理念契合的永續品牌，讓永續從理念實踐成生活行動。」

今日晶睿通訊活動現場有乙木羊鮮羊奶、天香羊肉爐、阿瑋米香、長城食堂、泉發研茶、順成油廠六大永續品牌齊聚「綠色市集」，讓參與者透過飲食選擇，親身體驗綠色生活。在「永續對話」專區，多場講座深入探討在地農食、循環經濟與企業ESG實踐。