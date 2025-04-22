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大宇資《無盡夢迴》下月上市 女神李珠珢 Cosplay 助陣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
大宇資《無盡夢迴》5月8日上市，女神李珠珢Cosplay助陣。圖片提供/大宇資
大宇資《無盡夢迴》5月8日上市，女神李珠珢Cosplay助陣。圖片提供/大宇資

大宇資訊宣布年度手遊鉅作《無盡夢迴》將於5月8日正式上市，同步釋出代言人李珠珢兩大造型！第一次嘗試Cosplay，完美化身夢靈角色「暴富之夢」驚艷登場，高度還原角色魅力；另外，李珠珢配合遊戲主題，首次以睡衣造型現身，搭配萌萌可愛表情，夢境感十足，兩種風格形成對比，百變又迷人，引爆話題，遊戲熱度持續攀升，《無盡夢迴》事前預約已經正式突破50萬人次，夢境狂潮即將啟程。

《無盡夢迴》是大宇資訊首款跨平台ARPG輕動作遊戲，玩家可透過三個角色自由切換與隨機盲盒技能組合，挑戰永不重複的夢境地圖與敵人，享受高自由度戰鬥與割草快感。

遊戲內搭載ASMR語音系統與角色親密度玩法，屆時將釋出李珠珢獨家聯動的ASMR哄睡語音，讓玩家沉浸於她專屬聲線，搭配專屬打造睡衣夢境風格造型影片，視覺聽覺雙享受，擁有夢幻療癒遊戲體驗，喜歡李珠珢的粉絲千萬別錯過。

《無盡夢迴》5/8正式於台港澳與新馬地區上市，預告將在未來於日本及其他東南亞市場推出，玩家可以把握最後時間，商店預約即可獲得五星夢靈自選箱與豐富虛寶，還可再抽李珠珢親筆簽名限量周邊，現在就加入官方粉絲專頁，除了解鎖李珠珢的獨家聯動內容與幕後花絮片段，搶先掌握即將公開的線下活動與球場聯名應援企劃，精彩不容錯過！

大宇資 手遊 東南亞

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