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連續10年贊助 首見限量版粉紅超跑台塩海洋鹼性離子水

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉(右2)、海化事業處長黃耿賢(右1)代表臺鹽捐贈限量版粉紅超跑台塩海洋鹼性離子水，為香燈腳補給續航力。照片／台鹽提供
台鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉(右2)、海化事業處長黃耿賢(右1)代表臺鹽捐贈限量版粉紅超跑台塩海洋鹼性離子水，為香燈腳補給續航力。照片／台鹽提供

萬眾矚目的白沙屯拱天宮媽祖5月1日將起轎，臺鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉22日代表臺鹽捐贈活動用水共襄盛舉。這是臺鹽連續十年支持拱天宮粉紅超跑盛事，不一樣的是，今年首度推出限量版粉紅超跑海洋鹼性離子水，透過在地生產的好水為香燈腳增添續航力，也希望藉由優質宗教文化凝聚美好的磁吸效應。

三月瘋媽祖！富有傳奇色彩的白沙屯媽祖進香活動，今年逾30萬信眾報名，再破新高。臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽通霄精鹽廠是國內製鹽、水重地，臺鹽通霄廠與拱天宮比鄰而居，協助推廣優質宗教文化不遺餘力，除了配合活動調整園區服務時間，並免費提供溫泉泡腳溪供香客們歇腿，同時附加低碳旅遊配套服務，盼能推廣通霄在地宗教文化帶動旅遊風潮，打造地方與環境共好。

臺鹽通霄觀光園區鄰近白沙屯拱天宮與白沙屯車站，每年白沙屯媽進香期間，均吸引無數香客步行或騎乘YouBike代步順遊。園區內全台獨具的海洋溫泉泡腳溪，即是善用製鹽過程中的餘溫排放水，打造天然野溪泡腳區，可舒緩長途跋涉疲勞。臺鹽通霄精鹽廠同時提供環境教育認證預約課程，旅客可深入產地了解從海水到精鹽的現代化製鹽技術，是通霄地區推廣綠色旅遊的重要平台。

值得一提的是，今年臺鹽首次推出限量粉紅超跑聯名海洋鹼離子水也是採用rPET環保材質，呈現透明視覺效果，迥異於傳統台塩海洋鹼性離子水綠色瓶身。粉紅超跑限量瓶，瓶身印有Q版白沙屯媽、粉紅超跑鑾轎與轎班代表字「勇」，搭配紅色瓶蓋，白沙屯媽意象十足，臺鹽邀請信眾一同選用，與海洋女神同行。

溫泉 白沙屯媽祖

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