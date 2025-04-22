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巨鎧：受惠川普關稅 獲美商逾300萬美元訂單

中央社／ 台北22日電

無畏美國總統川普關稅變數衝擊，LED車燈改裝設計製造商巨鎧精密今天表示，取得美國汽車生活品牌Hoonigan超過300萬美元訂單，4月起開始出貨，逐步認列營收。

觀察川普關稅變數，巨鎧精密透過新聞稿指出，若屏除中國最大低價競爭對手，巨鎧將成為市場獨角獸，意外成為川普關稅受惠者。

巨鎧精密指出，取得Hoonigan訂單，是在經歷組織變動，調整內容策略後，針對皮卡車款sports cars市場的首次訂單。

巨鎧精密說明，Hoonigan是美國鋁圈主要供應商，積極布局美國汽車改裝市場，與巨鎧雙方多年合作關係逐漸恢復，巨鎧持續與Hoonigan討論下一季訂單排程。

根據資料，巨鎧成立於2013年9月，營運總部位於台南，在安平區設有廠房，多年來布局汽車改裝部品市場的LED汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等，聚焦皮卡車、跑車和商用卡車等車款，旗下4家子公司分別從事商用車車燈、電子式後視鏡、鋁合金輪圈與水箱護罩等業務。

川普 美國 關稅

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