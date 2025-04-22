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新車漲聲響起 AM 市場、台廠供應鏈可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

無論美國是否課徵汽車關稅，新車價格上漲可能已成定局，終端購車需求恐遭壓抑，進一步牽動汽車售後維修（AM）市場需求升溫。法人表示，鑑於AM產業進入門檻高，短期難有新進者搶市，台廠仍將是主要供應者，受惠程度最大。

根據以下兩大政策情境，觀察AM族群的潛在利多：情境一：暫緩課徵關稅，壓力仍在後頭。法人分析，即使短期內不課徵關稅，川普政策核心仍在推動車廠與供應鏈回流美國設廠。

然而，美國勞工、土地與基礎建設成本普遍高於海外，最終恐導致新車售價節節攀升。價格走高將讓部分消費者轉向二手車市場，有望帶動AM需求成長。

情境二：維持25%關稅，終端售價漲幅可觀。法人表示，若美國維持25%整車進口關稅，考量整車約半數零組件來自海外，等同車輛成本增加12.5%。

即便車商願意自行吸收15%的關稅壓力，最終仍有部分轉嫁至消費者，預估新車價格上漲約8%，明顯高於過去平均每年3%的漲幅，將進一步削弱購車意願。

此外，原廠維修（OES）價格也有調漲壓力，將拉大與AM件間的價差，使消費者更願意選擇性價比高的AM替代件，進一步推升AM件滲透率。

反觀，由於AM產業具有高技術門檻，包含模具開發數量多、產品認證周期長、資本投入大等特性，短期內難有新進者快速搶市。台灣廠商在全球供應鏈中占有一席之地，將是最直接的受惠者。

壓力 美國 關稅

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