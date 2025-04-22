城揚建設董事長楊振宗30年磨一劍 成南部最大咖

城揚建設集團董事長楊振宗30年磨一劍，不但案量躍居南部最大咖，一年可以推案300億元以上，城揚的品質更受到市場肯定；楊振宗名利雙收，在商場地位不斷墊高。

城揚建設集團首席副總經理陳靜儀說，楊振宗樂在工作，就算假日也把巡工地、看土地當做休閒活動，其敬業精神讓所有員工都不敢怠慢，自我要求務必把手上的工作如實、如質做好。

陳靜儀指出，城揚建設集團已經30周年，跟著高雄科技化發展，邁開城市建設3.0腳步，以自住為導向，創造人與城市的空間共好，奔赴未來輝煌的30年。

楊振宗認為，高雄的轉型看得見，從石化、鋼鐵的工業城市，到藝文、音樂、展覽、演唱會的觀光新興地標，再到如今的科技園區、台積電五廠基地、軟體科學園區、AI 產業鏈特區，高雄正邁向規模超越竹科的未來AI城市，過程中城揚集團全程參與，跟城市攜手、再創新局。

正如富蘭克林曾說，「我從不夢想改變世界，但我夢想改變我周遭的土地。」楊振宗秉持這樣的信念，所以30年來城揚不跨足外縣市與海外市場，全心專注在地需求，將最好的資源與心血投注於高雄，為城市的未來注入源源不絕的生命力。

陳靜儀指出，城揚集的30年，是一段專注提升居住品質的蛻變旅程。初期1.0是新世代建築推動者，專為上班族打造可負擔的理想家園；茁壯階段2.0成為金獎建築的實踐者，提升高雄換屋族的居住水準；再到如今的輕豪宅3.0時代，迎合科技產業移居潮，吸引外縣市的精英人才，讓人人都能享受豪宅般的居住品質。

與其他多元化企業不同，楊振宗始終堅持只做建築，以職人精神打造每一棟建築，楊振宗強調「不做書桌上的經營者，而是前線市場的實作家」，30年來清晨巡視工地已成習慣，細心觀察施工進度，發現問題立即調整，並向同行虛心學習、更上層樓。

楊振宗堅持，「建築不是商品，而是一種責任」，以「自住需求」為核心，從空間規劃到公共設施，無不體現對生活品質的用心，讓客戶不僅僅買到一個家，更像買到了一整個飯店的奢華。

楊振宗指出，深耕高雄30年，不隨景氣起伏而躁動，因為穩定是一種責任，所以穩定推案，讓員工工作安心，協力廠商有依靠，不追逐短期利益，不因景氣好壞而躁進退縮，支持政府推動自住政策，永遠以合理價格實現自住家園。

過往30年，楊振宗已經累積興建超過100棟建築與約2萬戶住宅，近年高雄因產業帶動下城市蛻變有目共睹，從蛋白區價格全面提升，到蛋黃區潛力增長，房價將逐步與台中、新竹看齊。未來30年城揚整裝待發，八年級新生代加入，新視野接棒永續經營，5萬坪豐富土地資源蓄勢待發，持續深耕高雄穩健經營，實現永續發展。