一個月只成交5戶 南港會成北市房價下跌破口？
台北市地政局近日公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量慘不忍睹，1月僅成交338件，平均每個行政區還不到30件，其中南港區最慘，1月只成交5件，令人憂心房市前景，不少網友預言南港恐成北市房價破口，率先下跌。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，南港區雖是台北市人口最少的行政區，但也有11萬多人，4.8萬戶，一個月竟只成交5間，確實令人驚駭。不過，交易低量已有一段時間，很難斷言房價會明顯走跌。
她表示，相較於其他區域，南港有案源少，屋主硬兩大特色。作為目前北市最大利多區，許多屋主認為以後還要漲，對價格更是堅持，加上這幾年預售案供給一向不是主力區域，也讓屋主多了強硬的底氣。
徐佳馨表示，過去幾年南港成交量一直不大，交易量經常和大同區輪流墊底，主要是價格漲太快，根據樂居資料，今年南港平均成交一坪已來到88萬，其中5年內新屋單價118萬，5到10年92萬，10到20年91萬，都比內湖區來得高。
在這情況下，內湖已成「南港房市拖油瓶」，因為港湖是一個生活圈，購屋人面對南港高房價，會轉而選擇生活機能更好的內湖，短期之內，南港交易量很難有起色。
徐佳馨表示，最近南港將有大案推出，有人認為可能再捲千堆雪，但交易量來看，「需要休息了」，雖然房價不致於出現大跌，但預料也難再突破天花板。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言