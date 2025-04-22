一個月只成交5戶 南港會成北市房價下跌破口？

台北市地政局近日公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量慘不忍睹，1月僅成交338件，平均每個行政區還不到30件，其中南港區最慘，1月只成交5件，令人憂心房市前景，不少網友預言南港恐成北市房價破口，率先下跌。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，南港區雖是台北市人口最少的行政區，但也有11萬多人，4.8萬戶，一個月竟只成交5間，確實令人驚駭。不過，交易低量已有一段時間，很難斷言房價會明顯走跌。

她表示，相較於其他區域，南港有案源少，屋主硬兩大特色。作為目前北市最大利多區，許多屋主認為以後還要漲，對價格更是堅持，加上這幾年預售案供給一向不是主力區域，也讓屋主多了強硬的底氣。

徐佳馨表示，過去幾年南港成交量一直不大，交易量經常和大同區輪流墊底，主要是價格漲太快，根據樂居資料，今年南港平均成交一坪已來到88萬，其中5年內新屋單價118萬，5到10年92萬，10到20年91萬，都比內湖區來得高。

在這情況下，內湖已成「南港房市拖油瓶」，因為港湖是一個生活圈，購屋人面對南港高房價，會轉而選擇生活機能更好的內湖，短期之內，南港交易量很難有起色。