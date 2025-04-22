首季億級豪宅預售交易曝 台北「吾雙」台中「寶璽天讚」分列各區第一

據實價登錄資料顯示，今年第1季全台億元級預售交易共45筆，主要集中在台北、台中，分別達31筆、14筆，南部則因高端住宅供給相對有限，尚無揭露紀錄，又以七期「寶璽天讚」與台北大安區「吾雙」分別拿下中、北部揭露筆數的第一。

值得一提的是，北市因超高單價影響，中等坪數即有機會突破億元門檻；相較之下，台中高端住宅則多以百坪以上純住宅產品為主，出手門檻也更具挑戰，專家指，在此條件下仍能創下多筆億元交易，且幾乎全數集中於七期新市政中心，顯見中台灣高端市場的產品力與購買實力正快速成形。

觀察今年首季億元級預售交易量，台中七期新市政中有14筆揭露，佔台北市總交易量近半，其中「寶璽天讚」揭露9筆，為中台灣筆數最多的億元級個案，37樓有層峰買家，一口氣以總價2.78億元買下兩戶，刷新社區最高總價紀錄。聯聚建設的「聯聚理安大廈」亦揭露5筆，兩案合計包辦中部所有億元級交易紀錄。

台北市則以大安區表現最為亮眼，「吾雙」單案揭露11筆，為台北單案最多，該案位於信義路四段與光復南路口，鄰近信義計畫區核心，具地段優勢，且為華固建設與璞真建設共同投資的都更案，結合兩家上市建商多年來累積的品牌信任與粉絲基礎，推出後自然受到層峰買盤青睞。

其中17樓A5戶以每坪195.9萬元、總價1.48億元成交，為社區首季最高總價；北市單戶最高總價則由「璞永敦仰」11A1 戶以總價 2.78 億元創下，反映品牌與地段效應在高總價市場中的穩定支撐力。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖市場氛圍轉趨觀望，但對資金充裕的高資產族群而言，不動產仍是不受景氣波動影響的穩健配置工具。

徐佳馨指出，市面上「豪宅」一詞被廣泛使用，但真正能跨過億元門檻的產品，才是市場公認的核心豪宅指標，從地段、產品力、品牌信任度，到坪數與規劃完整性，都是高端買方評估是否進場的關鍵。尤其在今年第1季整體市況偏冷的情況下，仍有個案創下高總價交易，正反映出其品牌力與市場號召力獲得高度認同。