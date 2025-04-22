快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

天龍國房價鬆動？首季六都預售屋 台北均價下滑

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台灣房屋指出，現在市場氛圍轉空是否能讓購屋族化心動為行動，得看讓利的幅度是否能讓到民眾心坎裡，才有機會催出買氣。圖／台灣房屋提供
台灣房屋指出，現在市場氛圍轉空是否能讓購屋族化心動為行動，得看讓利的幅度是否能讓到民眾心坎裡，才有機會催出買氣。圖／台灣房屋提供

台灣房屋今日指出，根據實價登錄資料，統計今年第一季六都的預售屋均價，與上季相比，六都中僅台北市的均價下滑，季跌幅5.4%，新北市則較上季上漲逾一成，季漲幅居六都之冠。

若與去年同期相比，新北市年漲26.5%，漲幅依然勇奪六都冠軍，桃園則比去年同期微跌2.1%，是年漲幅唯一下滑的都會。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市不論季漲幅、年漲幅都高居六都之最，主要是去年下半年在板橋、永和、三重、新店等地，都有預售新案衝出逾百萬元的成交單價，高價案的出現，拉高了區域的房價認知行情，加上去年底到今年初，新北市還有捷運聯開指標新案上陣，聯開案因具交通及地段優勢，即便大環境相對冷清，成交價碼仍維持在水準之上，使新北市第一季的預售成交均價維持鮮明漲勢。

陳定中指出，六都中僅台北市的季漲幅下跌，關鍵在於去年第四季台北市的精華地段，有罕見的指標新案釋出，價格表現不俗，比如基地座落信義路四段與光復南路附近的吾雙，就一口氣登錄了數十筆單價逾200萬元的交易，也讓台北市去年第四季的整體均價走揚，但到了今年第一季，高價登錄的案件漸稀，全市的均價表現也因而較上季滑落。

至於桃園第一季較去年同期微跌2.1%，是因去年初房市景氣尚佳，在桃園區、中壢區等蛋華地段的高價新案交易表現穩健，整體均價表現也不俗，但今年第一季市場氣氛相對收斂，買盤也進一步往低單價、低總價的首購案件靠攏，使漲勢較去年同期趨緩。

由於近期有新北建商推案開始主打讓利，未來是否也能引發降價潮？

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建商用不同方案打動不同買方，例如：送家電、送裝潢，對於自住小資族來說，省下裝潢費也是不無小補；而低自備款等優付手段，則是以頭期款不足的首購族比較容易心動下訂，卡位買個未來。

不過現在市場氛圍轉空，現在民眾最期待的還是「降價」最實際，但是否能讓購屋族化心動為行動，還得看讓利的幅度是否能讓到民眾心坎裡，才有機會催出買氣。

台灣房屋指出，現在市場氛圍轉空是否能讓購屋族化心動為行動，得看讓利的幅度是否能讓到民眾心坎裡，才有機會催出買氣。圖／台灣房屋提供
台灣房屋指出，現在市場氛圍轉空是否能讓購屋族化心動為行動，得看讓利的幅度是否能讓到民眾心坎裡，才有機會催出買氣。圖／台灣房屋提供

實價登錄 小資族 建商

延伸閱讀

2025新北市紀錄片獎 13部優選影片獲35萬元拍攝基金

近距離觀察花枝寶寶 新北市海洋資源復育園區體驗開跑

2025新北市鐵道馬拉松10週年熱血開跑

新北整頓市容 4大類違規招牌先輔導後拆除

相關新聞

中古屋翻修每坪10~15萬！政府「老宅延壽」最高補助50% 資格項目一次看

當新成屋與預售屋價格節節攀升，越來越多民眾轉向中古屋市場。

一個月只成交5戶 南港會成北市房價下跌破口？

台北市地政局近日公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量慘不忍睹，1月僅成交338件，平均每個行政區還不到30件，其中南...

首季億級豪宅預售交易曝 台北「吾雙」台中「寶璽天讚」分列各區第一

據實價登錄資料顯示，今年第1季全台億元級預售交易共45筆，主要集中在台北、台中，分別達31筆、14筆，南部則因高端住宅供...

天龍國房價鬆動？首季六都預售屋 台北均價下滑

台灣房屋今日指出，根據實價登錄資料，統計今年第一季六都的預售屋均價，與上季相比，六都中僅台北市的均價下滑，季跌幅5.4%...

從偏鄉學童到亞運國手 甘家葳返鄉感謝信義至善獎學金25年一路陪伴

對偏鄉學童而言，一筆獎學金不只是經濟幫助，更像是一句溫柔卻堅定的鼓勵，「我相信你可以做到」，更讓他勇敢追夢。

樓王又見一坪5千元租金 房仲：西區也在漲

根據最新實價資料，北市辦公室租金實登又出現單坪5千元案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41樓出現每坪5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。