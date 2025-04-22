快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

Appier助攻POP MART 實現限量商品銷售管理智慧轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球知名潮流玩具品牌POP MART（泡泡瑪特）Taiwan，導入Appier（沛星互動科技）的個人化雲的AI對話式行銷解決方案BotBonnie，加速OMO布局及智慧轉型，提升90%活動參與率，帶動LINE官方帳號用戶數成長210%，並大幅減少30%人力與時間成本，讓限量商品管理的透明度與效率提升。

近年收藏品熱潮及設計師玩具興起驅動潮流玩具市場顯著成長。研調機構Statista指出，全球玩具與遊戲市場於 2023年的市場規模為1,260億美元，預計2029年成長至1,359億美元，顯示持續增長的需求動能。國際潮流玩具品牌POP MART Taiwan將藝術收藏與潮流元素融合，打造獨具風格的公仔模型，引領潮玩文化，更透過盲盒機制為消費者創造驚喜感。POP MART Taiwan指出，為持續提升限量商品的購買透明度與管理效率，與Appier合作，採用BotBonnie提升營運效率與顧客互動體驗。透過自動化抽選與兌換機制，維護購買公平性，讓消費者體驗更加流暢。

Appier表示，商品管理對於潮流品牌的商業模式至關重要。透過Appier個人化雲的AI對話式行銷解決方案優化線上登記、線下兌換OMO流程，並導入自動辨識機制、打造自動化私訊FAQ流程，改變過去傳統人工發放購買券與驗證作業、減輕現場人力時間成本負擔，更解決難以確保消費者是否成功兌換、無法有效防止囤貨等公平性問題的挑戰，且能進一步運用數據驅動的個人化行銷帶來服務加值與商機擴增。

本次合作讓消費者可直接在LINE上實名登記、自動抽選購買資格，憑中選專屬兌換頁面，至線下由門市人員搭配系統自動、即時判定購買資格，有效降低人工核對錯誤率並防止重複購買，保障消費者權益。POP MART Taiwan未來也計畫進一步深化與Appier的合作，包括導入電子整理券等功能，讓消費者可掌握現場進場時段，亦可即時、靈活提供會員與新用戶購買資格，並根據整理券領取與兌換狀況，動態釋放剩餘名額，同時還可在等待購買期間推播商品資訊、加購推薦，以個人化行銷提升銷售轉化與回購機會，全面優化限量商品的管理與消費者購物體驗，實現商品最大化銷售，在潮流玩具市場持續領先。

AI LINE 消費

延伸閱讀

股東怕宿命再臨…力積電（6770）非壁紙但好像也快了？網給信心：年底還沒到

經濟日報社論／台商如何因應全球經貿巨變

國泰世華銀 ESG 國際肯定

愛山林配息1元 股票股利4元

相關新聞

中古屋翻修每坪10~15萬！政府「老宅延壽」最高補助50% 資格項目一次看

當新成屋與預售屋價格節節攀升，越來越多民眾轉向中古屋市場。

從偏鄉學童到亞運國手 甘家葳返鄉感謝信義至善獎學金25年一路陪伴

對偏鄉學童而言，一筆獎學金不只是經濟幫助，更像是一句溫柔卻堅定的鼓勵，「我相信你可以做到」，更讓他勇敢追夢。

樓王又見一坪5千元租金 房仲：西區也在漲

根據最新實價資料，北市辦公室租金實登又出現單坪5千元案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41樓出現每坪5...

低首付有效？近半數青年購屋都買新案 這類產品買氣腰斬

住商機構盤整聯徵中心數據，2024年20~40歲購屋族所申貸房產中，約47.8%皆是購置屋齡0~3年的新屋，與10年前相...

年輕人買什麼房？聯徵數據顯示兵分兩路 專家曝因

近年來在政府優惠貸款加持下，年輕族群逐漸躍升買盤主力，年輕人都買什麼房子？住商機構統計聯徵中心數據，2024年20到40...

美關稅戰效應 台本土美容品牌轉攻東協市場

美國課徵對等關稅政策，不僅衝擊國內機械廠，連美容品業者也受波及。台灣本土美容品牌IDIO創辦人兼執行長賴婷說，原本有意進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。