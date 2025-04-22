Appier助攻POP MART 實現限量商品銷售管理智慧轉型

全球知名潮流玩具品牌POP MART（泡泡瑪特）Taiwan，導入Appier（沛星互動科技）的個人化雲的AI對話式行銷解決方案BotBonnie，加速OMO布局及智慧轉型，提升90%活動參與率，帶動LINE官方帳號用戶數成長210%，並大幅減少30%人力與時間成本，讓限量商品管理的透明度與效率提升。

近年收藏品熱潮及設計師玩具興起驅動潮流玩具市場顯著成長。研調機構Statista指出，全球玩具與遊戲市場於 2023年的市場規模為1,260億美元，預計2029年成長至1,359億美元，顯示持續增長的需求動能。國際潮流玩具品牌POP MART Taiwan將藝術收藏與潮流元素融合，打造獨具風格的公仔模型，引領潮玩文化，更透過盲盒機制為消費者創造驚喜感。POP MART Taiwan指出，為持續提升限量商品的購買透明度與管理效率，與Appier合作，採用BotBonnie提升營運效率與顧客互動體驗。透過自動化抽選與兌換機制，維護購買公平性，讓消費者體驗更加流暢。

Appier表示，商品管理對於潮流品牌的商業模式至關重要。透過Appier個人化雲的AI對話式行銷解決方案優化線上登記、線下兌換OMO流程，並導入自動辨識機制、打造自動化私訊FAQ流程，改變過去傳統人工發放購買券與驗證作業、減輕現場人力時間成本負擔，更解決難以確保消費者是否成功兌換、無法有效防止囤貨等公平性問題的挑戰，且能進一步運用數據驅動的個人化行銷帶來服務加值與商機擴增。

本次合作讓消費者可直接在LINE上實名登記、自動抽選購買資格，憑中選專屬兌換頁面，至線下由門市人員搭配系統自動、即時判定購買資格，有效降低人工核對錯誤率並防止重複購買，保障消費者權益。POP MART Taiwan未來也計畫進一步深化與Appier的合作，包括導入電子整理券等功能，讓消費者可掌握現場進場時段，亦可即時、靈活提供會員與新用戶購買資格，並根據整理券領取與兌換狀況，動態釋放剩餘名額，同時還可在等待購買期間推播商品資訊、加購推薦，以個人化行銷提升銷售轉化與回購機會，全面優化限量商品的管理與消費者購物體驗，實現商品最大化銷售，在潮流玩具市場持續領先。