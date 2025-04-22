樓王又見一坪5千元租金 房仲：西區也在漲

根據最新實價資料，北市辦公室租金實登又出現單坪5千元案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41樓出現每坪5,094元的租金實登，一個月租金高達189萬元。

南山廣場為國內，辦公室租金「樓王」，在2022年首次突破一坪5千元，截至目前已有四筆單坪5千元以上租金的實登個案，租金最高為43樓，一坪達5,253元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受惠近年國內經濟景氣快速成長，辦公室租金行情表現亮眼，信義計畫區供給有限，尤其是具備特殊景觀條件超高樓層的個案相對稀缺，租金走揚更是明顯。

他表示，對於全球營運的外商或是企業而言，信義計畫區辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，目前信義計畫區指標大樓租金多在每坪4千元以上，條件較好的高樓層可達5千元。

此次最新單坪5千元辦公室的實價揭露，是「南山廣場」的41-1樓，395.69坪，月租189.2萬元，訂約日期是在今年的2月，單坪租金5,094元，是該辦公大樓第四次出現每坪5千元的實登價格。

近幾年台北市新落成的知名辦公大樓，普遍租金單價都在3千元以上，如巨蛋國際中心出現每月每坪4千元的租金實登紀錄，軸線翻轉的台北市西區，新的辦公樓租金也跟著反映這波租金調漲趨勢，台北車站商圈的「皇翔台北廣場」，辦公室租金實價出現每月每坪逾3,800元的紀錄，開發中的台北雙星開發案，辦公室租金也具有想像空間。