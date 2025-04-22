低首付有效？近半數青年購屋都買新案 這類產品買氣腰斬

住商機構盤整聯徵中心數據，2024年20~40歲購屋族所申貸房產中，約47.8%皆是購置屋齡0~3年的新屋，與10年前相比，占比大增17.5個百分點，顯見新屋逐漸成為當下年輕購屋族的心頭好。

反觀購買屋齡15～30年的房屋比重僅14.1%，較10年前腰斬，成為年輕人較不青睞的產品。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年不少預售案主打低首付、工程期零付款等優惠方案的銷售手法，使新案受到年輕人青睞。

賴志昶分析，年輕族群資產較不充裕，早年此類族群購屋，仍是鎖定屋齡較高的低總價物件，此區域體現在數據上，可見2015年近三分之一的年輕購屋者是購置屋齡15~30年的中古屋。

惟隨著時序推進，賴志昶表示，近年歷經多次政府打房，市場投資風氣趨緩，首購族成為市場主力，建商也順應市場，推出如低首付等銷售手段，加上比起仍需裝潢或無電梯的中古屋，年輕族群更為青睞新房，因此讓青年購置新案的比例大幅起漲。

此外，賴志昶指出，自2020年以後疫情進入房市大多頭，建商推案集中、反映在市場上就是4~5年後的2024、2025年大量交屋，致使2024年出現大批新案交屋並申貸等情況。