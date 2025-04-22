羅智先：統一超總店數逾1.3萬店 未來伺機加大AI投資

統一超（2912）21日公布年報，董事長羅智先在致股東報告書中表示，截至 2024 年底，統一超商及旗下子公司總店數達13,125店，其中，看好充沛成長機會的年輕市場，菲律賓 7-ELEVEN開啟第 4,000家門市；中國大陸上海及浙江則有超過500家，他表示，在辛苦十年的摸索後，將迎向未來的全新曙光。

在門市經營方面，羅智先說，台灣 7-ELEVEN 持續拓展探索更多元的複合零售組合，2024年迎接 7,000 家及 7,110 家門市的到來，四間生活體驗場域康橋、首府、湖美廣場及愿橋門市相繼開幕，首度呈現全新現做餐飲型態的 7-ELEVEN Fresh等多元結構。截至2024年底，全台7-ELEVEN共有7,077家，全台超商數共有13,657家店，市占約51%。

在數位發展及會員經營方面，透過 i 預購、i 划算、iOPEN Mall、智 FUN 機、外送等多元服務渠道，以 OPENPOINT 生態圈為軸心整合，持續放大點數經濟效益。羅智先日前也在統一集團法說會談到點數經濟，期望透過集團整合，點數就像是匯率兌換一樣，還會加入外圍的企業，是「沒有門戶」的，像是「代幣」，不限場合能隨時使用是未來的目標。

統一生活 ( 康是美 ) 加速展店並提升店質；悠旅生活 ( 星巴克 ) 聚焦品牌核心，提供特色食飲商品，強化會員經營，提升顧客體驗；統一速達 ( 黑貓宅急便 ) 深耕跨境、電商、與開店平台客群，擴大延伸醫藥物流、倉儲等業務規模，營運效能持續提升；同時在本土各區的大型物流中心皆能順利照計畫推動，進一步強化了供應鏈的競爭力。

此外，每年持續布局數位零售版圖，「 X-STORE 8 」推出「AI 智慧貨架」，首創導入光學雷達 LiDAR 影像辨識技術，全門市商品透過 AI 配合手機結帳，30秒就能體驗「拿了就走」零售體驗。羅智先表示，隨著科技急速發展，為打造全通路的生活品牌，提供顧客更即時、更便利、更價值的全方位消費體驗，未來將伺機投資相關產業，以迎接數位經濟及 AI 經濟時代的來臨。

統一超2024年合併總營收及稅後淨利分別為新台幣 3,379 億元及 137 億元，創歷史新高。