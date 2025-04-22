從偏鄉學童到亞運國手 甘家葳返鄉感謝信義至善獎學金25年一路陪伴

在拳擊場上，他是代表台灣參加巴黎奧運的國手「阿甘」甘家葳；但回到家鄉南投信義鄉的這一天，他是曾經站在講台下的小男孩—領著2,500元獎助學金，夢想剛剛起步的那個自己。

日前，甘家葳特地返鄉，參加信義至善獎助學金25週年頒獎典禮。他不再是當年拿著獎金開心買御飯糰的國中生，而是以「學長」與「模範」的身分站上講台，親自頒獎給故鄉的孩子。甘家葳回憶過往表示：「我只領過一次，但一直記得那天，一領到獎金就衝去超商買御飯糰，對當時的我來說，那是難得的奢侈。」

甘家葳靠獎學金撐過低谷 回鄉傳遞堅持初衷的力量

信義企業集團提供

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這份看似不大的金額，對當年家境清寒的他，卻是養分、是鼓勵，更是一種「有人相信我」的力量。如今，他親自回到起點，分享拳擊教學、送上簽名拳套，鼓勵學弟妹：「不論遇到什麼困難，請相信自己，不要放棄追夢的勇氣。」

一筆獎助金 點亮近7,000名孩子的未來

信義企業集團提供

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信義至善獎助學金於2000年由信義房屋與信義文化基金會設立，原是為協助信義鄉學童走過921震災的艱難時期，沒想到這一做，就是25年。截至目前，包含獎助金，對信義鄉的投入超過2,000萬元，累計資助近7,000名學生。信義房屋像一盞不熄的燈，陪著偏鄉孩子走過求學路。

信義文化基金會執行長楊政學表示，計畫一路走來，最深的體會就是：「教育能改變人生，而在偏鄉，這份支持更顯得格外珍貴。」他也希望未來有更多孩子，能像甘家葳一樣，在逆境中找到光、走出自己的路，再把光帶給更多人。

這場典禮上，不只是甘家葳動人，另一位信義國中學生田紹舶的發言，也讓現場許多大人動容。代表全體獲獎學生致詞時，他感謝信義企業集團創辦人周俊吉，以及所有默默支持這項計畫的叔叔阿姨。他說，自己的部落長期受到經濟與文化挑戰，這筆獎學金不僅減輕家裡負擔，更讓他們安心學習。「未來如果我有能力，也希望能像你們一樣，幫助更多孩子，傳遞這份溫暖」， 田紹舶真誠分享。

一場不是比賽的回家 卻比比賽更重要

甘家葳這次返鄉，不是為了比賽，而是回到夢想的起點。他說：「我從信義鄉出發，經歷過很多挑戰和低潮，但家鄉的精神讓我學會不服輸，也因為有貴人的幫助，我才一路堅持下來。」

對他來說，這場典禮不只是頒獎，而是一次深深的致敬—向曾經相信他的那份善意致敬，也向一路支持他的這片土地致敬。

他也用最簡單卻最真誠的話，鼓勵所有偏鄉學子：「不管你喜歡什麼，只要真心喜歡，就算遇到挫折也要堅持下去。堅持真的很重要，也不要忘記你為什麼開始。」

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