年輕人買什麼房？聯徵數據顯示兵分兩路 專家曝因

近年來在政府優惠貸款加持下，年輕族群逐漸躍升買盤主力，年輕人都買什麼房子？住商機構統計聯徵中心數據，2024年20到40歲購屋族所申貸房產，約47%購置屋齡3年內新屋，顯見新屋已成為當下年輕購屋族的心頭好。

年輕族群除較青睞新案之外，屋齡30年以上房子是青年購屋的第二選擇。觀察數據，20~40歲的購屋者中，有2萬3,434件申貸案選擇屋齡30年以上的中古屋，樣本數為10年最高，且占整體年輕購屋者達19.8%，將近二成。

大家房屋企研室主任賴志昶指出，根聯徵中心數據，2015年20~40歲購屋人所申貸的房貸案件中，屋齡15~30年的物件占比達31%最高，屋齡0~3年者占30%次之。

10年之後，2024年20~40歲購屋人所申貸的房貸案件中，有5萬6,405件是屋齡0~3年的新屋，占比高達47%，此數據不論是樣本數與占比，皆是10年以來最高。與10年前相比，占比大增17個百分點，

賴志昶分析，年輕族群資產較不充裕，早年此類族群購屋，仍是鎖定屋齡較高的低總價物件，此區域體現在數據上，可見2015年近三分之一的年輕購屋者是購置屋齡15~30年的中古屋。

惟近年歷經多次政府打房，市場投資風氣趨緩，首購族成為市場主力，建商也順應市場，推出如低首付、工程零付款等銷售手段，加上比起仍需裝潢或無電梯的中古屋，年輕族群更為青睞新房，因此讓青年購置新案的比例大幅增加。

此外，自2020年以後疫情進入房市大多頭，建商推案集中於4~5年後的2024、2025年大量交屋，2024年因此出現大批新案交屋並申貸等情況。

賴志昶分析，年輕首購族所購置物件逐漸兩極化，購買30年以上房子也竄新高，主因是隨著房價大幅起漲，一部分年輕首購族會選擇自備款較低負擔的預售屋，另外也有不少人購置都會蛋黃區屋齡較高但總價較低的案件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，預售屋與中古屋各有優缺，預售屋自備款較低，付款較為彈性，適合手中資金有限但收入穩定的購屋族，惟新案房價較高，且也存在交屋品質不符預期等風險。