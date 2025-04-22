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MIT永續織品爭光！台灣ESCURA奪下德國iF、日本Good Design設計大獎

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣自有品牌ESCURA「33°C 感溫衣」榮獲日本 Good Design 2024，被譽為能因應氣候劇變的「未來穿著方案」。艾思董事在日本東京代表受獎。（圖／ESCURA提供）
台灣自有品牌ESCURA「33°C 感溫衣」榮獲日本 Good Design 2024，被譽為能因應氣候劇變的「未來穿著方案」。艾思董事在日本東京代表受獎。（圖／ESCURA提供）

今天是世界地球日，台灣紡織也能環保永續。台灣自有紡織品牌ESCURA（艾思）再傳捷報：繼去年底以「33°C 感溫衣」榮獲日本Good Design Award後，今年再以創新機能寢具「33°C 抱抱被 Thermal Regulating Comforter」勇奪德國iF設計獎，並將於4月28日赴柏林領獎。ESCURA成為國內極少數連續獲得兩大世界級設計獎肯定的MIT永續織品品牌，為台灣創新豎立標竿。

ESCURA獲得的德國iF設計獎的「33°C 抱抱被」，核心採用德國 TITK 專利 PCM智慧調溫纖維，具備超過40,000焦耳的熱能調節容量，並搭配台灣團隊研發的五層專利結構，能根據外在環境與體感狀況主動調整內部溫度，使蓋被者長時間維持在相對穩定、舒適的體感溫度區間，無須插電、安靜運作、貼合身體需求，全年都能好眠。

ESCURA 品牌長黃孟倪表示，「一件就能取代夏被、冬被與被套」，抱抱被具備四季通用、全件可機洗、免換被套三大優勢，徹底顛覆消費者對棉被使用與保養的傳統印象，展現 ESCURA 永續機能設計的實質價值。

黃孟倪表示，ESCURA 的產品設計從來不只是為了美觀，更關注使用者的實際需求。我們相信，透過 MIT 的技術力結合國際標準，可以真正實現對環境與生活品質的雙重承諾。

ESCURA獲得日本Good Design Award的「33°C 感溫衣」，採用與抱抱被相同的德國 PCM 調溫纖維，能依環境與體表溫度主動釋熱或儲熱，有效緩解近年常見的「忽冷忽熱」氣候型態，跳脫傳統發熱衣悶熱、不透氣的問題。

黃孟倪表示，其面料採用 FSC 認證永續森林來源纖維，並不含聚酯塑料混紡，可 100% 生物降解，不僅穿著更親膚舒適，也對環境友善。日本Good Design Award 2024評審團讚譽其為能因應氣候劇變的「未來穿著方案」，在快時尚充斥塑料衣物的市場中，ESCURA 展現出機能性與責任感兼備的設計實力。

ESCURA 表示，將以獲獎產品為起點，積極拓展Amazon美國與歐洲市場，讓來自台灣的永續機能織品，走進更多氣候多變、重視舒眠與機能服需求的國際市場，讓MIT紡織的創新能量被全球看見與信賴。為響應世界地球日，ESCURA推出「地球月感恩回饋活動」，即日起至 4月底止，官方網站智慧調溫系列商品限時優惠，單筆消費滿萬元再送購物金，邀請消費者一同支持永續，親身體驗來自自然的舒適與創新。

台灣自有品牌ESCURA 「33°C 抱抱被」，以獨特智慧調溫科技，全件可機洗，免換被套。創新設計榮獲德國 iF 設計大獎肯定。（圖／ESCURA提供）
台灣自有品牌ESCURA 「33°C 抱抱被」，以獨特智慧調溫科技，全件可機洗，免換被套。創新設計榮獲德國 iF 設計大獎肯定。（圖／ESCURA提供）

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